Trump-Putyin-találkozó
orosz
amerika
LNG
üzlet
atomjégtörő

Óriási fordulat: alig találkozott Trump és Putyin, máris megszülethet az első új amerikai-orosz üzlet – tényleg kibékülnek

Az amerikaiak alaszkai LNG projektjéhez pont jól jönnének az orosz atommeghajtású jégtörő hajók. A Trump-Putyin csúcstalálkozó korántsem csak az orosz-ukrán háborúról szól.
D. GY.
2025.08.15., 22:21

Az Egyesült Államokban belső egyeztetések folytak arról, hogy orosz nukleáris meghajtású jégtörő hajókat használjanak fel az alaszkai gáz- és cseppfolyósított földgáz (LNG) projektek fejlesztésének támogatására. Ez egyike lehet azoknak a fontos témáknak, amelyek napirendre kerülnek a Trump-Putyin csúcstalálkozó keretében - értesült a Reuters. 

Trump-Putyin csúcstalálkozó orosz atommeghajtású jégtörő hajó
Orosz atommeghajtású jégtörőhajó - a Trump-Putyin csúcstalálkozó korántsem csak az ukrán háborúról szól / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai elnök korábban már közölte, hogy az alaszkai csúcstalálkozón "nagy tétek" lesznek. A Reuters értesülése alapján most kiderült, hogy Trump korántsem csak az orosz-ukrán háborúra gondolt. A jégtörőkkel kapcsolatos ötletet a Fehér Ház tisztviselői a lehetséges megállapodások egyikének tekintik. Ez igazolja a Trump-doktrínát, amely szerint a geopolitikai konfliktusokat üzleti alapon lehet enyhíteni. 

A Trump-Putyin csúcstalálkozó nem csak az orosz-ukrán háborúról szól

Oroszország üzemelteti a világ egyetlen nukleáris meghajtású jégtörő flottáját, amely kulcsszerepet játszik az Északi-tengeri útvonal egész éves hajózási hozzáférésének fenntartásában. Ez az útvonal stratégiai fontosságú a globális energia- és kereskedelmi szállítások szempontjából.

A Trump-adminisztráció azon dolgozik, hogy az Alaszka távoli északi részén kitermelt gázt ázsiai vásárlókhoz juttassa. A terv szerint egy 44 milliárd dolláros beruházás keretében, 1300 kilométer hosszú vezetéken keresztül szállítanák a gázt. 

Az amerikaiak marketingje szerint ez csökkentené az orosz LNG-től való függőséget

– ezek szerint szerint az orosz infrastruktúra felhasználásával. 

Egy másik, szintén az ázsiai piacokra irányuló projekt a Qilak LNG, amely évi 4 millió tonna LNG kitermelését és szállítását célozza. Mead Treadwell, a Qilak LNG egyik alapítója szerint nem lenne szokatlan, ha egy amerikai LNG-projekthez orosz jégtörőket használnának fel. A nukleáris jégtörők emellett elősegíthetnék az építőanyagok és berendezések szállítását Alaszka eldugott térségeibe, ahol korlátozott az infrastruktúra, és zordak az időjárási körülmények.

