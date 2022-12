Németország tervei szerint 1800 kilométeres hidrogénvezetéket fog kiépíteni 2027-ig – írta egy pénteken ismertetett gazdasági minisztériumi stratégiai dokumentumtervezet alapján a Reuters.

Németország 1800 kilométeres hidrogénvezetéket építene.

A dokumentum alapján a beruházás elősegíti Németország számára a kékhidrogén használatát, egyúttal jelentős lépés a zöldhidrogénre való áttérés irányába.

Európa legnagyobb gazdasága a tisztább energiaforrások felé akar fordulni és diverzifikálni szeretné energiaellátását. Az erre irányuló törekvés még inkább előtérbe került, mivel az orosz–ukrán háború kitörése után sok országhoz hasonlóan mérsékelni kezdte az orosz földgáztól való nagy fokú függését.

A rendszer kiépítéséhez egy állami részvétellel működő hidrogénhálózati vállalat létrehozása is szükséges, hogy a projekt a célnak megfelelő és megfizethető is legyen. A tervek szerint a kormányzat hamarosan az ipari szereplők számára is bemutatja erre irányuló célkitűzéseit.

Berlin azt már korábban bejelentette, hogy 2030-ra megduplázza az elektrolíziskapacitását tíz gigawattra.

Olaf Scholz német kancellár még szeptemberben beszélt arról, hogy Németország az energiaforrások diverzifikálása és a klímacélok elérése érdekében a hidrogén felhasználásának fellendítését tűzte zászlajára. Hasonlóan ambiciózus tervei vannak Franciaországnak is.

A kékhidrogént földgázból nyerik ki, és a szén-dioxid-kibocsátást föld alatti vagy tenger alatti tárolóban kötik meg.

Ezt átmeneti megoldásnak tekintik mindaddig, ameddig a csak megújuló energia felhasználásával kitermelt zöldhidrogén nem képest teljes mértékben kielégíteni a hazai keresletet.