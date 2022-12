A hét eleje óta ismét szállít a Mol a kis hazai töltőállomásoknak, amelyeket heteken át nem tudott ellátni – tudta meg a Világgazdaság Egri Gábortól, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökétől.

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Visszarendeződik a piac

A kis (fehér) kutak egyelőre az általuk igényelt mennyiségnek csak a negyedét kapják. A hétfőn beindult szállításról a Mol múlt pénteken tájékoztatta az érintetteket, ahogyan előzőleg is mindig péntek délután küldte ki a következő hétre vonatkozó levelét. Egri Gábor reményei szerint január közepére visszaállhat a fehér kutak korábbi üzletmenete. Bár a most érkező mennyiség még a töredéke a szükségesnek, arra már elég, hogy e fehér – vagyis nem a nagy márkákhoz tartozó – töltőállomások elkezdjék visszapótolni a készleteiket. Megindult a náluk tankoló autósok visszaszokása is, igaz, közülük egyesek átpártolhattak más benzinkutakhoz. A kis töltőállomások kínálata egyelőre messze nem maximális, bár Egri Gábor tudomása szerint már nincs mennyiségi korlátozás a kis kutaknál. (Máshol még igen.)

A visszaszokást élénkíti, hogy az üzemanyagár-sapka december 6-án késő estétől elrendelt megszüntetésével újból megjelentek az árkülönbségek a hazai töltőállomásoknál,

így ismét él az olcsóbban forgalmazó fehér kutak árelőnye.

Ennek különösen nagy a vonzereje az autósok szemében olyan időszakban, amikor már csak magas, piaci áron lehet normál üzemanyagot vásárolni, amelynek az árába az eredeti nagyságában került vissza az ársapkás korszakban megnyirbált jövedéki adó, és amikor a térségen belül éppen Magyarországon a legdrágább az üzemanyag. E drágaság azonban aligha meglepő, azt tudva, hogy amikor körülbelül egy év után visszaáll az ország üzemanyagimportja, nemigen remélhető, hogy az előzőleg faképnél hagyott eladóknál rögtön a legkedvezőbb árat éri el a hazai nagykereskedő.

A színeseknél még van mennyiségi korlát

A megkezdődött visszarendeződésről számolt be lapunknak a nagyobb (színes) töltőállomás-láncokat tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára, Grád Ottó is. Szerinte a folyamatot segíti, hogy újraszerveződik a kis kutak behozatala is, mellesleg e kör eredeti ellátója eredetileg sem a Mol volt, hanem az importőrök. Grád Ottó is reméli, hogy rövidesen visszaáll a hazai üzemanyagpiac normál állapota, elsősorban persze a normál benzinről és gázolajról van szó, és csak utána a prémiumtermékekről.

Várhatóan hamarosan megszűnnek a tankolás mennyiségi korlátai a MÁSZ tagvállalatainak töltőállomásainál.

A szervezet főtitkára a régiós összevetésben magas üzemanyagárak kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az összehasonlítás jellemzően euróban történik, emiatt a hazai adatokra kedvezőtlenül hat, hogy az utóbbi napokban erősödött a forint.