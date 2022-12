Új piaci szereplő lépéseit figyelik a magyarországi üzemanyagpiac meghatározó szereplői: az Orlen Unipetrol a Norm Benzinkút Kft.-vel és a Mollal kötött megállapodás révén, két lépcsőben hamarosan 143 hazai töltőállomást üzemeltet. Az első 79 benzinkút már az övé, a további 64 2024-ben kerül hozzá. Az Orlen a maga szempontjából éppen jókor érkezett: érintett tranzakcióit az ársapkarendelet megszűnése után zárta, így nem kényszerül arra, hogy hatósági áron, vagyis veszteséggel értékesítse a normál üzemanyagot.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Bővítené szolgáltatásait az Orlen

Mivel az ügylet zárásakor az addig Lukoil néven futó, 79 egység eredetileg diszkontárképzéssel jelent meg a magyar piacon, a Világgazdaság megkérdezte az Orlent, hogy szintén az átlagosnál alacsonyabb árakat akar-e alkalmazni. Pavel Kaidl, az Orlen Unipetrol csoport szóvivője, egyben a magyarországi Orlen töltőállomások operatív irányításának felelőse kissé általánosan fogalmazott: „A helyi viszonyok és elvárások tiszteletben tartásával lépünk be a magyar piacra, ugyanakkor szeretnénk növelni a versenyt első osztályú üzemanyagaink és szolgáltatásaink révén, amelyek körét fokozatosan bővítjük.”

Magyarországi piacra lépésünkkel fellendítjük a helyi versenyt, s ennek előnyeit nemcsak vásárlóink, hanem a turisták és a nemzetközi közlekedési vállalatok is élvezhetik.

E válasz azt sugallja, hogy nem, vagyis az autósok aligha remélhetik az alacsony árak megjelenését csak azért, mert a hálózat egységeinél diszkontáron tankolhattak, amikor az még orosz tulajdonban volt. Ráadásul a diszkontárképzéssel később maga a hazai Lukoil-hálózat is szakított, sőt prémiumtermékekkel és olyan szolgáltatásokkal jelent meg, amelyeket a szegmens hazai nagyjai is kínálnak, vagyis a Mol, az OMV és a Shell.

A piros-fehér marad, csak a minta lesz más

Az Orlen Pavel Kaidl egy másik válaszából következtethetően is inkább e három társaságnak, és nem a kisebbeknek dob kesztyűt, a szóvivő ugyanis az Orlen erős voltát hangsúlyozta, és kiemelte, hogy nemzetközi szinten csaknem 3000 töltőállomása van, amelyek stabil háttérrel rendelkeznek. Normál minőségű termékcsaládját Efecta, a prémiumot pedig Verva néven kínálja. A Lukoil márkanevet licenc alapján használó benzinkutak átmárkázása már tart, az ezen dolgozó több mint 20 munkacsoport a korábbi márkaelemeket Orlen logóval fedte le. A töltőállomások 2023. első negyedévének végéig maradéktalanul fehér-piros Orlen-színekbe lesznek öltöztetve.

Az Orlen azért osztotta két szakaszra a magyarországi piacra lépését Pavel Kaidl tájékoztatása szerint, hogy biztosítsa tevékenysége fokozatos és kiegyensúlyozott fejlődését. A további 64 töltőállomás 2024-ben kerül a lengyelországi társasághoz, ezek már a Moltól, természetesen majd ezek is teljes arculatváltáson esnek át. „Szeretnénk megerősíteni a magyarországi üzemanyagpiacon elfoglalt negyedik helyünket, illetve céljaink között szerepel a további növekedés is” – jelentette ki a szóvivő. Az általa említett növekedés esélyesebb lehet, ha az átlagosnál nagyobb forgalmú, illetve nyereségtermelő képességű az a 64 töltőállomás, amelyeket cége átvesz a Moltól.

Ezeket már kiválasztották, a Gazdasági Versenyhivatal pedig jóváhagyta a tulajdonosváltást.

Az Orlen negyedik helye úgy stabil a töltőállomások száma alapján összeállított magyarországi listán, hogy előtte a Shell áll 193, az OMV 199, a Mol pedig 465 kúttal, mögötte pedig a Mobil Petrol 47 és az Oil! a maga 41 kútjával.

Mások is erősítenek

Ám nem tétlenek a riválisok sem: a Shell Hungary Zrt. egy debreceni és egy mosonmagyaróvári töltőállomása után másfél hónapja hozzálátott további 17 nagyvárosi egység átalakításához: az átállt töltőállomásokon euroShell üzemanyagkártyával lehet tankolni. A társaság szerint a változás lerövidíti a fizetést, az üzemanyag-ellátás pedig biztosabb lett a teljes töltőállomás-hálózaton belül. Tavaly a Shell 23 töltőállomásán nyíltak Tesco minishopok, amelyeket a folyó pénzügyi év végéig további 13 követ, a számuk 2025-re meghaladja a százat. Emellett több mint száz Tesco áruházban telepít a Shell EV-töltőket, ami már országos lefedettséget jelent.

Az OMV 71 töltőállomásán működik Viva kávézó, és 86 töltőállomása mellett OMV-SPAR Express, háromnál pedig e-töltő is van. A Mol egyebek mellett a vendéglátásban erősített, amikor másfél éve megvette az egyes töltőállomásain is üzemelő magyarországi Marché éttermeket működtető vállalatot. A régióban 2025-re 500-ra kívánja növelni elektromos töltőinek számát, Magyarországon most 80 fölött jár. Az előbbiek terén egyébként a Lukoil is lépett az elmúlt években: 2019-ben villámtöltő-hálózat fejlesztését indította el az Optimum Wayjel, akkori közlése szerint 2020 nyarára 18 ilyen töltő telepítését célozta meg. Volt-van 51 SPAR boltja is, Despar néven.