A Mészáros csoport megjelent a zöldhidrogén piacán

Megkezdődött a zöld- vagyis kizárólag megújuló energiaforrás hasznosításával előállított hidrogén gyártásának próbaüzeme a Bükkábrányi Energiaparkban. „Nem nagyüzemi termelés és nem is hidrogénkút, hanem egy innovációs, kísérleti modell létrehozása volt a célja annak a konzorciumnak, amely 2020-ban indult az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán” – ismertette Bakos Imre projektvezető a próbaüzem indítása alkalmából tartott rendezvényen. A konzorciumot a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. és a Szegedi Tudományegyetem hozta létre.

Zöldhidrogént termel a bükkábrányi létesítmény / Fotó: Horváth Lilla

A beruházás saját tulajdonosi magántőkéből és állami forrásból történt. A zöldhidrogén előállítására telepített, egy megawattos elektronizáló kicsinyített mása a Szegedi Science Parkba került, ahol további kísérletek eszközéül fog szolgálni.

A zöldhidrogén-termeléshez használt villamos energiát Magyarország egyik legnagyobb napelemparkja termeli. A 32 hektáros, rekultivált bányászati területen létesített parkban csaknem 65 ezer polikristályos napelem működik, amelyek csúcsteljesítménye meghaladja a 22 megawattot. Az így kialakított energiapark a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. tulajdona.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a rendezvényen méltatta a Mészáros csoport azon lépését, hogy kísérleti, innovációs projektbe fektetett. Mint jelezte, ez már a negyedik hazai hidrogéntermelő projekt, amelyet átad, abból a szempontból azonban egyedi, hogy a helyben lévő naperőmű áramával bontja a vizet hidrogénné és oxigénné, ezt a folyamatot az átadóünnepségen prezentálta is.

Az első hidrogénüzem egyébként

az MFGT kardoskúti Akvamarin projektje volt,

a második a Molé,

a harmadik pedig a szegedi.

Magyarországon jelenleg 6300 megawattnyi napelem működik, döntően nagy méterű naperőmű formájában, de van köztük 267 megawattnyi háztartási méretű létesítmény is. E nagy számok azonban azt is mutatják, hogy milyen látványosan nő a villamosenergia-termelés és -felhasználás egyensúlyban tartása. Tavaly a naperőművek miatt 74 olyan nap volt az országban, amelyen negatív volt a tőzsdén az áram ára, az idén már túl vagyunk a 100 napon. Az egyensúly fenntartását segítik egyebek mellett a megépítendő gázüzemű erőművek. „Pénteken kiment a Mátrai Erőmű területén létesítendő két gázüzemű blokk létesítésére kiírt pályázat kötelező ajánlattételi felhívása, és heteken belül kimegy a tiszaújvárosié is” – jelentette be a miniszter. Lantos Csaba felsorolta az ország további energiatermelő terveit is, kiemelve a Paks II. projektet, a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítását és a szivattyús-tározós erőműre vonatkozó elképzeléseket.

A 2018-ban alapított, budapesti székhelyű beruházó többségi tulajdonosa a Status Energy Magántőkealap, a kisebbségi pedig az MS Energy Holding Zrt. Ügyvezetője, Machos Szilvia. A Mészáros csoport egyéb érdekeltségeiben is folynak high-tech kísérleti projektek az energia termelése, tárolása, többcélú, hatékony és környezetkímélő felhasználása terén.

Tekintélyes magyar beszállítóval dolgoztak

Tavaly áprilisban érkezett meg a Bükkábrányi Energiaparkba az a komplex rendszer – számolt be korábban a Világgazdaság –, amely a napelempark túltermelésekor szabályozottan és tisztán zöldáramból állít elő hidrogént. A rendszerhez szükséges Plug Power elektrolizálót és a tároláshoz és palackozáshoz szükséges, 350 bar kimeneti nyomással rendelkező kompresszort a Ganzair Kompresszortechnika Kft. szállította.

Jelzi a vezérlő, mikor érdemes hidrogént termelni

Az üzemet intelligens irányítástechnikai rendszer vezérli, így a folyamat szabályozható. A termelés a piaci igényekhez igazítható, a hidrogéntermelést ugyanis olyankor érdemes beindítani, amikor az erőmű amúgy is több villamos energiát állít elő az igényeltnél, vagy más okból előnytelen az áram közvetlen értékesítése. Ennek optimalizálását a Szegedi Tudományegyetem vállalta a projektben.