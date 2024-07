Nincs megállás: rákapott a magyar energiacég a gáztermelés ízére

Az MVM-nek növelnie kell Magyarország gáztermelését azért, hogy növekedjen az ország energiaönellátása, és csökkenjen az importtól való függése.

Nyékpuszta 2023. június 28., a harmadik, 13-as számú gázkút fúrása / Fotó: Lehoczky Péter

A 2021-ben kapott feladat azonban két okból is kihívásos: előbb meg kell állítani az ország gáztermelésének évek óta tartó csökkenését, és csak utána lehet növekedésről beszélni, ráadásul egyelőre ez nem elsősorban az MVM-en, hanem a szektort uraló Mol csoporton múlik. A Mol az ország 2022-es, mintegy 1,4 milliárd köbméteres gáztermelésének körülbelül a 90 százalékát adta, míg az MVM részvételével zajló Corvinus projekt eddig az 50 millió köbmétert lépte túl. (Felhozott mellette közel 65 ezer köbméter értékes folyékony szénhidrogént, azaz kondenzátumot is.)

A helyzet érdekessége, hogy az ország meghatározó szénhidrogén-ipari csoportjának felségterületén megjelent új rivális éppen a húsz éve a Mol eladott gáz üzletágából jött létre több tulajdonosváltáson, átalakuláson és névváltoztatáson keresztül. Az MVM CEEnergy a hazai állami energiaipari csoport meghatározó leányvállalata.

Másrészt az teszi kihívásossá a feladatot, hogy az ismert hazai gázlelőhelyek többsége már kimerült, vagy más termeli, vagy – mint jelen esetben – a költségek és a műszaki felkészültség szempontjából is extra ráfordítást igényelnek.

Azt, hogy Magyarországnak miért kell a CEEnergy bevonásával mégis intenzívebben támaszkodnia a saját forrásaira, a csoport Energiaforrás című kiadványának egyik írása vezeti le.

Eszerint az energiaszektor elmúlt években tapasztalt változásai – a koronavírus-járvány okozta keresletcsökkenés, a 2021. végi energiaválság, ami megawattóránként 300 eurós gázárakat okozott, majd az Ukrajnában folyó háború az erősen importfüggő kontinenst új források felkutatására, a forrásdiverzifikáció fokozására kényszerítette. A megoldás egyik fő pillére az LNG-források arányának növelése volt, de ehhez nem fért hozzá minden ország. A tengerpart nélküli országoknak továbbra is a vezetékes gázszállítás maradt. Igaz, hogy megoldás a gazdaság elektrifikálása is, de ez lassú folyamat. Emiatt a földgáz sokáig jelentős része lesz a hazai, de a nemzetközi energiamixnek is.