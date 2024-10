A Paksi Atomerőmű megszabadulhat a kiégett fűtőelemektől

Egy négy elemből álló szolgáltatáscsomag formájában kínálja az orosz atomipar azt a megoldást, amellyel levehető a magyarországi nukleárishulladék-kezelés válláról is a feladatok egy része. Az történne, hogy a Paksi Atomerőmű területén egy medencében hűtött, majd a végső elhelyezés előtt egy másik tárolóban évek óta várakozó kiégett nukleáris fűtőelemeket vissza lehetne szállítani Oroszországba. Ám nem egyszerűen az erősen radioaktív anyagokól való megszabadulásról van szó, hanem olyan előnyökről, amelyeket minden paksihoz hasonló (nyomottvizes) reaktor üzemeltetője, azaz a nukleáris szakma nagy hányada élvezhet.

A Paksi Atomerőműnek készült fűtőelemek a TVEL gyárában / Fotó: TVEL

Szelidítés, újrahasznosítás

A világon egyelőre egyedinek számító eljárást és az azon alapuló szolgáltatást a Roszatomhoz tartozó TVEL és Tenex vállalat fejlesztette ki. Kiegyensúlyozott nukleárisüzemanyag-ciklusnak nevezik – számol be a Roszatom hírlevele a nemrég tartott KazAtomExpón elhangzottak alapján.

A ciklus a nukleáris üzemanyag többszörös felhasználásának elvén alapul.

Lényege az, hogy az atomreaktorban nem ég ki teljesen a nukleáris üzemanyag alapját jelentő urán, ugyanakkor keletkezik egy másik hasadóanyag is a neutronbesugárzás hatására, a plutónium. A plutónium is részt vehet a nukleáris reakciókban, és hőt is termelhet. Ha ezeket az elemeket kivonják a kiégett fűtőelemekből, és új fűtőelemet készítenek belőlük, akkor számottevően csökken a természetes urán iránti szükséglet, és kevesebb hulladékot kell véglegesen tárolni.

Az említett négy szolgáltatás

a kiégett fűtőelemek újrafeldolgozása,

az urán-plutónium üzemanyag előállítása,

a hosszú élettartamú és erősen sugárzó transzurán elemek (minor aktinoidák) gyorsreaktorokban történő utóégetése, hogy rövid élettartamú anyagokká alakuljanak,

végül a kiégett fűtőelemek és a nagy aktivitású hulladék hosszú távú tárolására és szállítására szolgáló rendszerek létrehozása.

A felsoroltak lefedik a kereskedelmi reaktorokban használt nukleáris üzemanyag kezelésének összes feladatát. A szolgáltatások külön-külön vagy együtt is megrendelhetők.