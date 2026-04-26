Újabb hatalmas energetikai beruházást helyeztek üzembe Győrben

Az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. február végén Győrben átadta hazánk egyik legnagyobb energiatárolóját. A 100 megawattóra tárolókapacitású telep 20 százalékkal emelte meg a magyar villamosenergia-tároló kapacitást. Most egy újabb beruházásról érkezett bejelentés – tájékoztatott az Origo.

Az Alteo Nyrt. hatodik, 20 megawattóra kapacitású villamosenergia-tárolójának egységei az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. győri telephelyén

Az Alteo tovább növeli a tárolókapacitást

Most pedig üzembe helyezték az Alteo hatodik, 20 megawattóra kapacitású villamosenergia-tárolóját is a dunántúli megyeszékhelyen. Ez a méret akár 2900 lakást képes lenne egy teljes napig villamosenergiával ellátni.

Az új egység a vállalat már meglévő gázmotorparkjával közösen csatlakozik a villamosenergia-hálózathoz, így a beruházással a meglévő hálózatcsatlakozási kapacitás kihasználtsága is növekszik.

A Magyar Építők hozzáteszi: az Alteo leányvállalata hat városban biztosít távhőszolgáltatást, korszerű berendezései révén villamosenergiát is szolgáltat, továbbá a villamosenergia-rendszer stabilitását segíti az erőművek rendszerszintű szolgáltatásokba integrálásával.

A most átadott energiatárolót a leányvállalat már meglévő és üzemelő, öt gázmotornak otthont adó csarnoka mellett létesítették, így minden szükséges infrastruktúra és a hálózatcsatlakozási lehetőség is rendelkezésre áll a működéséhez.

