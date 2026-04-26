ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt
Újabb hatalmas energetikai beruházást helyeztek üzembe Győrben

Az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. újabb, jelentős kapacitású energiatárolót adott át Győrben. Ezzel tovább bővült a magyarországi villamosenergia-tároló infrastruktúra.
Világgazdaság
2026.04.26, 12:27
Frissítve: 2026.04.26, 13:15

Az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. február végén Győrben átadta hazánk egyik legnagyobb energiatárolóját. A 100 megawattóra tárolókapacitású telep 20 százalékkal emelte meg a magyar villamosenergia-tároló kapacitást. Most egy újabb beruházásról érkezett bejelentés – tájékoztatott az Origo.

Az Alteo Nyrt. hatodik, 20 megawattóra kapacitású villamosenergia-tárolójának egységei az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. győri telephelyén / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Az Alteo tovább növeli a tárolókapacitást

Most pedig üzembe helyezték az Alteo hatodik, 20 megawattóra kapacitású villamosenergia-tárolóját is a dunántúli megyeszékhelyen. Ez a méret akár 2900 lakást képes lenne egy teljes napig villamosenergiával ellátni.

Az új egység a vállalat már meglévő gázmotorparkjával közösen csatlakozik a villamosenergia-hálózathoz, így a beruházással a meglévő hálózatcsatlakozási kapacitás kihasználtsága is növekszik.

A Magyar Építők hozzáteszi: az Alteo leányvállalata hat városban biztosít távhőszolgáltatást, korszerű berendezései révén villamosenergiát is szolgáltat, továbbá a villamosenergia-rendszer stabilitását segíti az erőművek rendszerszintű szolgáltatásokba integrálásával. 

A most átadott energiatárolót a leányvállalat már meglévő és üzemelő, öt gázmotornak otthont adó csarnoka mellett létesítették, így minden szükséges infrastruktúra és a hálózatcsatlakozási lehetőség is rendelkezésre áll a működéséhez.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu