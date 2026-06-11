Kiborult Mohács polgármester az új Duna-híd miatt: pontosan elmagyarázta, miért kell megépíteni – „Kötelességem őszintén elmondani”

Komoly bizonytalanság övezi a mohácsi Duna-híd beruházásának jövőjét, miután a kormány bejelentette a projekt felfüggesztését és felülvizsgálatát – erről írt Facebook-oldalán Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere.

Kiborult Mohács polgármester az új Duna-híd miatt / Fotó: Pávkovics Gábor / Facebook

A politikus szerint a döntés jelentős késedelmet okozhat egy olyan fejlesztésben, amelyre a térség több mint egy évszázada vár.

A polgármester bejegyzésében azt írta:

egyelőre nem tudni, meddig tart a szerződések és a beruházás felülvizsgálata,

ugyanakkor attól tart, hogy a folyamat hónapokra vagy akár évekre is megakaszthatja az építkezést.

Pávkovics Gábor szerint különösen fájó a döntés Mohács számára, mivel a Duna-híd nem csupán egy infrastrukturális beruházás, hanem a város és a térség fejlődésének egyik kulcsfontosságú eleme. Álláspontja szerint az átkelő új gazdasági lehetőségeket teremtene, javítaná a közlekedési kapcsolatokat, növelné a térség versenyképességét, és hosszú távon új fejlődési pályára állíthatná Mohácsot.

A városvezető bírálta azokat a szervezeteket és szereplőket is, akik szerinte az elmúlt években folyamatosan a beruházás ellen kampányoltak, megkérdőjelezve annak szükségességét és jelentőségét.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy a munkálatok az elmúlt időszakban megfelelő ütemben haladtak, ezért sokan joggal bízhattak abban, hogy a mohácsiak régi álma hamarosan valóra válik. Most azonban a projekt jövője bizonytalanná vált.

Pávkovics Gábor hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatja a mohácsi Duna-híd megépítését, mert meggyőződése szerint az nem pártpolitikai kérdés, hanem Mohács és az egész térség jövőjének ügye.

„Bízom benne, hogy a felülvizsgálat mielőbb lezárul, és a beruházás folytatódhat.

Ugyanakkor kötelességem őszintén elmondani a mohácsiaknak: jelenleg komoly bizonytalanság övezi a projekt sorsát”

– írta a polgármester.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a korábbi építési és közlekedési minisztérium döntött a mohácsi Duna-híd műszaki tartalmának módosításáról, amelyek részletei eddig nem kerültek nyilvánosságra.

A miniszter szerint ennek eredményeként a beruházás költsége bruttó 76 milliárd forinttal emelkedett,

miközben lehetővé vált, hogy a kivitelező a szerződéses érték 98 százalékos részére előlegszámlát nyújtson be, amit az április 12-i választás előtt meg is tett a korábbi kormányzat.