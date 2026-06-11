Vége a kamatstopnak, azonnal megszólalt a pénzügyminiszter: Kármán András új intézkedést ígért a magyaroknak – a következő hónapok döntőek lesznek
Szeptember 30-ig maradhat érvényben a jelzáloghitelek referencia-kamatstopja, ha az Országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát – közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön.
A tárcavezető a közleményében jelezte: a kormány a következő hónapokban társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez annak érdekében, hogy a valóban rászoruló adósok számára célzott segítséget dolgozzanak ki.
A kormany.hu Dokumentumtárában közzétett, társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia-kamatstop jelenlegi formájában nem tartható fenn. A javaslat ezért 2026. szeptember 30-ával szüntetné meg az intézkedést.
Az indoklás szerint a határidő kijelölése arra is lehetőséget adna, hogy addig megtörténjen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újratárgyalása.
A jelzáloghitelek referencia-kamatstopját az előző kormányzat 2022. január 1-jétől vezette be, eredetileg fél évre. Az intézkedést később többször meghosszabbították, majd 2026. április 17-től határozatlan időre érvényben tartották.
Szeptember 30-ával megszűnhet a jelzáloghitelek kamatstopja, miután a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.
A pénzügyminisztérium indoklása szerint a 2022 januárjában bevezetett intézkedés jelenlegi formájában nem tartható fenn, ugyanakkor a kormány a következő hónapokban kidolgozná a valóban rászoruló adósok számára nyújtandó célzott segítséget.
A tárca azt közölte, hogy
a szeptember végi határidő nem feltétlenül jelenti a támogatási rendszer teljes megszüntetését,
hanem időt biztosít arra, hogy a sérülékeny helyzetben lévő hitelesek esetében új megoldásokat dolgozzanak ki, illetve lehetővé váljon a hitelek újratárgyalása.
A kamatstop megszüntetése jelentős adósi kört érintene. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint jelenleg 216 ezer jelzáloghitel-szerződés tartozik az intézkedés hatálya alá, ami az összes lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel mintegy 26 százalékát jelenti. E hitelek esetében 2022 óta nem érvényesültek teljes mértékben a piaci kamatváltozások.
Az érintett hitelállomány összesen 848 milliárd forintot tesz ki, ebből 604 milliárd forint lakáscélú, 244 milliárd forint pedig szabad felhasználású jelzáloghitel. Ez a teljes hazai jelzáloghitel-állomány 11 százalékának felel meg.
Az MNB legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése szerint ugyanakkor az érintettek közül mintegy 19 ezer adós számít különösen sérülékenynek. Az ő esetükben a kamatstop által védett hitelállomány 164 milliárd forint, amelyhez további 110 milliárd forintnyi egyéb hiteltartozás kapcsolódik. A kormány várhatóan elsősorban számukra alakít ki új támogatási konstrukciót a kamatstop tervezett kivezetését követően.