Vége a kamatstopnak, azonnal megszólalt a pénzügyminiszter: Kármán András új intézkedést ígért a magyaroknak – a következő hónapok döntőek lesznek

Szeptember 30-ig maradhat érvényben a jelzáloghitelek referencia-kamatstopja, ha az Országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát – közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön.

Kármán András új intézkedést ígért a magyaroknak – a következő hónapok döntőek lesznek / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A tárcavezető a közleményében jelezte: a kormány a következő hónapokban társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez annak érdekében, hogy a valóban rászoruló adósok számára célzott segítséget dolgozzanak ki.

A kormany.hu Dokumentumtárában közzétett, társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia-kamatstop jelenlegi formájában nem tartható fenn. A javaslat ezért 2026. szeptember 30-ával szüntetné meg az intézkedést.

Az indoklás szerint a határidő kijelölése arra is lehetőséget adna, hogy addig megtörténjen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újratárgyalása.

A jelzáloghitelek referencia-kamatstopját az előző kormányzat 2022. január 1-jétől vezette be, eredetileg fél évre. Az intézkedést később többször meghosszabbították, majd 2026. április 17-től határozatlan időre érvényben tartották.

Szeptember 30-ával megszűnhet a jelzáloghitelek kamatstopja, miután a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.

A pénzügyminisztérium indoklása szerint a 2022 januárjában bevezetett intézkedés jelenlegi formájában nem tartható fenn, ugyanakkor a kormány a következő hónapokban kidolgozná a valóban rászoruló adósok számára nyújtandó célzott segítséget.

A tárca azt közölte, hogy

a szeptember végi határidő nem feltétlenül jelenti a támogatási rendszer teljes megszüntetését,

hanem időt biztosít arra, hogy a sérülékeny helyzetben lévő hitelesek esetében új megoldásokat dolgozzanak ki, illetve lehetővé váljon a hitelek újratárgyalása.

A kamatstop megszüntetése jelentős adósi kört érintene. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint jelenleg 216 ezer jelzáloghitel-szerződés tartozik az intézkedés hatálya alá, ami az összes lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel mintegy 26 százalékát jelenti. E hitelek esetében 2022 óta nem érvényesültek teljes mértékben a piaci kamatváltozások.