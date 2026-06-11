Az Egyesült Államok megnyerte a háborút: áldozatból a legnagyobb olajexportőr lett – olyan eszköz van Washington kezében, amelynek a létezéséről a háború előtt nem tudtak

Az Egyesült Államok az idén felforgatta a több évtizede fennálló rendet, a szankcióknak és az iráni háborúnak, a Hormuzi-szoros zárlatának köszönhetően a legnagyobb olajexportőr lett a világon, megtörve a sokáig élen álló Szaúd-Arábia és Oroszország dominanciáját. Hatalmas fordulat ez alig öt évtized alatt, hiszen a hetvenes években a világ legnagyobb gazdasága még a közel-keleti olajtól függött és az arab embargó legnagyobb áldozata volt.

Az idén már az Egyesült Államok a legnagyobb olajexportőr / Fotó: NurPhoto via AFP

A Hormuzi-szoros de facto zárlata globális energiasokkot okozott, amelyet alaposan kihasználnak a térségen kívüli terelők, így az Egyesült Államok és Kanada is. Az amerikai kikötőket elárasztják a tankerek, az olajexport azonban már nem fokozható, mert gyors ütemben fogynak a tartalékok.

Mivel a Hormuzi-szoroson keresztül áramló olajmennyiséget az az elkerülő vezetékekkel csak részben lehet pótolni, a térségbeli államok kénytelenek voltak csökkenteni vagy leállítani a kitermelést, így az Energy Now szakportál adatai szerint az idén az Egyesült Államok vált a világ legnagyobb olajtermelőjévé is napi 13,58 millió hordóval –

ez a globális kitermelés 16 százaléka.

Ez azonban olyan csúcsot jelent, amelynek közelében stagnálnak már évek óta.

Ideiglenesen a legnagyobb olajexportőr az Egyesült Államok

A portál elemzésében emlékeztetett, hogy bár jelenleg az Egyesült Államok áll az élen, ez a helyzet csak ideiglenes, mivel a Közel-Kelet a világ legnagyobb termelőközpontja, a tíz legnagyobb játékos közül öt ott található: Oroszország (9,87 millió hordó) után

3. Szaúd-Arábia (9,51 millió hordó),

5. Irak (4,39 millió hordó),

7. Irán (4,19 millió hordó),

8. az Egyesült Arab Emírségek (3,82 millió hordó),

10. Kuvait (2,58 millió hordó)

napi kitermeléssel.

Változatlanul a Közel-Kelet a legnagyobb termelőközpont / Fotó: AFP

A csúcsközeli kitermelésnek és a stratégiai készletek részbeni felszabadításának köszönhetően májusban az Egyesült Államok napi 10,5 millió hordónyi kőolajat és feldolgozott terméket exportált a Vortexa hajókövető szolgáltató adatai szerint.

Az orosz export napi hétmillió, a szaúdi 5,9 millió hordó körül mozgott a múlt hónapban.