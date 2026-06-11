Csányi Sándor előre figyelmeztetett: 20 milliárd forintot kamatokkal vesz vissza, ha Magyar Péterék ezt meglépik – veszélyben a legszebb magyar kastély?
Megérkezett a Gödöllői Királyi Kastély nagyszabású felújítására szánt 40 milliárd forintos forrás a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány számlájára – jelentette be Ujváry Tamás, a kastély igazgatója a városi képviselő-testület ülésén.
A támogatás fele a magyar államtól, másik fele az OTP Banktól érkezett, és kizárólag a műemlék felújítására fordítható.
A város Facebook-posztja szerint az igazgató közölte, hogy a munkálatok nem indulnak el azonnal. A beruházást megelőzően átfogó geofizikai, régészeti, statikai és talajvíz-vizsgálatokat végeznek, amelyek eredményei meghatározzák majd a tervezés részleteit. A teljes program megvalósítására kilenc év áll rendelkezésre.
A tervek szerint jövőre kezdődhet meg a tényleges tervezési folyamat. A már három évtizede felújított épületrészeket energetikailag korszerűsítik, miközben több új funkcióval is bővül a kastély. A kastélykápolna továbbra is látogatható marad, és a misék mellett esküvőknek, valamint koncerteknek is helyet ad. Bemutatják a felújított klasszicista fürdőt, a Muzsikus-szárnyban új bejárat és zenei mesterkurzusok számára kialakított terek létesülnek, míg az Orangerie rendezvény- és koncerthelyszínként újul meg.
A fejlesztési elképzelések között szerepel egy látványsörfőzde, étterem és képtár kialakítása is, amelyek tovább erősíthetik a kastély turisztikai vonzerejét.
A képviselő-testületi ülésen szóba került a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) jövője is. Bárdy Péter alpolgármester arra volt kíváncsi, hogy az esetleges kormányzati átalakítások miként érinthetik a projektet, mivel a beruházást kezelő Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány is ilyen formában működik.
Ujváry Tamás válaszában felidézte Csányi Sándornak, az OTP Bank elnökének a korábbi nyilatkozatát, amely szerint
az OTP 20 milliárd forintos hozzájárulása addig marad érvényben, amíg biztosított az összeg átlátható felhasználása.
Ha az alapítvány megszűnne, és a feltételek nem lennének adottak, az OTP támogatását kamatokkal együtt vissza kellene fizetni.
A kastély igazgatója hangsúlyozta: bízik abban. hogy bármilyen szervezeti változás esetén megtalálják a módját a fejlesztés folytatásának. Gémesi György polgármester szintén úgy nyilatkozott, hogy információi szerint a program nincs veszélyben.
A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a kastély diplomáciai szerepe tovább erősödik. Június 23-án a visegrádi négyek állam- és kormányfői találkoznak Gödöllőn, ősszel pedig a közös magyar–osztrák kormányülésnek ad otthont a történelmi épületegyüttes.