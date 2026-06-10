Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján

Arról írtam 2024-ben, az ukrajnai háború kitörése után több mint két évvel, hogy Európa kényszerből vált önellátóbbá az energia területén. Ez nem csupán azzal járt, hogy a megújuló energiaforrásokat még inkább előtérbe helyezték, hanem azzal is, hogy a földgáz és a nukleáris energia is erősebb támogatást kapott a kontinensen, mivel felismerték jelentőségüket a fenntarthatóság előmozdításában.

Megújuló energiaforrások előtérbe helyezése Európában – újabb lökést ad a háborús helyzet / Fotó: Alexgo.photography / Shutterstock (illusztráció)

Hasonló a helyzet most is: eltelt újabb két év, Ukrajnában továbbra sincs béke, az Európai Unió 2027 végén teljesen leállna az orosz energiahordozók vásárlásával, ráadásul a közel négy hónapja kitört iráni konfliktus ismét jelentős áremelkedést és szállítási nehézségeket okozott a piacon. Az európai földgázárak mintegy 50 százalékkal emelkedtek február vége óta, a Brent típusú kőolaj világpiaci ára pedig harmadával ugrott meg. Szakértők szerint még ha most azonnal lezárulna is a konfliktus, akkor is hónapokba telne, mire a piac visszarendeződne, a világgazdaságon pedig szinte biztosan tartósan nyomot hagynának a megugró árak.

A mostani helyzet ismét rávilágított arra, mennyire sérülékeny tud lenni a világgazdaság, és még mindig milyen nagy mértékben függ a fosszilis energiahordozóktól – azok árától és kínálatától. Hasonló lokális vagy szélesebb geopolitikai konfliktusok a jövőben is lesznek, sokak szerint egyre gyakrabban, így érdemes felkészülni rájuk.

A megújuló energiaforrások nagyobb részesedése szükséges

De mit lehet tenni ebben a helyzetben? Szakértők szerint egyértelműen jobb helyzetben vannak azok az országok, melyek az elmúlt években nagyobb hangsúlyt fektettek a megújuló energiaforrásokra. A világ még mindig mintegy 80 százalékban fosszilis energiahordozókból állítja elő az ipari és a háztartási fogyasztók számára az energiát, ezért is okoz ekkora riadalmat és fennakadást az árak megugrása. Követendő példa lehet ebben a tekintetben Uruguay, mely a 2008-as pénzügyi válságot követően szinte teljesen kivezette a fosszilis energiát, helyette szél- és vízenergiába fektetett. Ennek köszönhetően már az orosz–ukrán háború kitörésekor is stabilak maradtak az energiaárak az országban, ami csökkentette a lakosságra nehezedő inflációs nyomást, nem mellékesen pedig évente mintegy 500 millió eurót spórolhattak meg a becslések szerint.