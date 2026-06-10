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megújuló energia

Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján

Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a világpiaci olaj- és földgázárak, illetve akadoznak a szállítások a Hormuzi-szoros lezárása miatt. A szakértők szerint azonban csak ezután kezdjük igazán a bőrünkön érezni a háború valódi hatásait. Ez pedig az ukrajnai háború után még egy erős érv lehet Európa számára, hogy még jobban elköteleződjön a megújuló energiaforrások mellett, melyek révén akár önellátó is lehetne a kontinens.
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VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
az ALTEO Nyrt. vezérigazgatója
2 órája
Megújuló Energia Iráni Konfliktus Megújulóenergia Termelés Európa Napenergia
Fotó: Shutterstock(Képünk illusztráció)/alexgo.photography

Arról írtam 2024-ben, az ukrajnai háború kitörése után több mint két évvel, hogy Európa kényszerből vált önellátóbbá az energia területén. Ez nem csupán azzal járt, hogy a megújuló energiaforrásokat még inkább előtérbe helyezték, hanem azzal is, hogy a földgáz és a nukleáris energia is erősebb támogatást kapott a kontinensen, mivel felismerték jelentőségüket a fenntarthatóság előmozdításában.

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Megújuló energiaforrások előtérbe helyezése Európában – újabb lökést ad a háborús helyzet / Fotó: Alexgo.photography / Shutterstock (illusztráció)

Hasonló a helyzet most is: eltelt újabb két év, Ukrajnában továbbra sincs béke, az Európai Unió 2027 végén teljesen leállna az orosz energiahordozók vásárlásával, ráadásul a közel négy hónapja kitört iráni konfliktus ismét jelentős áremelkedést és szállítási nehézségeket okozott a piacon. Az európai földgázárak mintegy 50 százalékkal emelkedtek február vége óta, a Brent típusú kőolaj világpiaci ára pedig harmadával ugrott meg. Szakértők szerint még ha most azonnal lezárulna is a konfliktus, akkor is hónapokba telne, mire a piac visszarendeződne, a világgazdaságon pedig szinte biztosan tartósan nyomot hagynának a megugró árak. 

A mostani helyzet ismét rávilágított arra, mennyire sérülékeny tud lenni a világgazdaság, és még mindig milyen nagy mértékben függ a fosszilis energiahordozóktól – azok árától és kínálatától. Hasonló lokális vagy szélesebb geopolitikai konfliktusok a jövőben is lesznek, sokak szerint egyre gyakrabban, így érdemes felkészülni rájuk. 

A megújuló energiaforrások nagyobb részesedése szükséges

De mit lehet tenni ebben a helyzetben? Szakértők szerint egyértelműen jobb helyzetben vannak azok az országok, melyek az elmúlt években nagyobb hangsúlyt fektettek a megújuló energiaforrásokra. A világ még mindig mintegy 80 százalékban fosszilis energiahordozókból állítja elő az ipari és a háztartási fogyasztók számára az energiát, ezért is okoz ekkora riadalmat és fennakadást az árak megugrása. Követendő példa lehet ebben a tekintetben Uruguay, mely a 2008-as pénzügyi válságot követően szinte teljesen kivezette a fosszilis energiát, helyette szél- és vízenergiába fektetett. Ennek köszönhetően már az orosz–ukrán háború kitörésekor is stabilak maradtak az energiaárak az országban, ami csökkentette a lakosságra nehezedő inflációs nyomást, nem mellékesen pedig évente mintegy 500 millió eurót spórolhattak meg a becslések szerint. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tehát az energia ára és hozzáférhetősége továbbra is meghatározó tényező lehet. A geopolitikai konfliktusok ugyanakkor mindkettőt veszélybe sodorhatják. A megújuló energia ilyen konfliktushelyzetekben olcsóbb, ráadásul hozzáférhető, mivel szinte minden esetben belföldről származik. 

A fentiek Magyarország számára különösen fontos tanulságok, hiszen hazánk energiafüggősége az uniós átlagnál is magasabb. 

2023-ban a Magyarországon felhasznált energia több mint 60 százaléka importból származott, ezen belül kiemelkedően magas volt a földgáz behozatala. A villamosenergia-ellátásban kedvezőbb a helyzet, 2023-ban mintegy 25 százalék volt az import aránya, amely tavaly először 20 százalék alá csökkent.

Ez részben az elmúlt években a megújuló energia területén végrehajtott beruházásoknak az eredménye, amelyek folytatása mindenképpen javallott. 

A villamos energia területén is állnak előttünk további feladatok: folytatni kell a kapacitások kiépítését, valamint a napenergia mellett más energiaforrások, például a szélenergia nagyobb arányú hasznosítását, emellett az energiatárolásban már elindított kapacitásbővítéseket is. 

Jelentős tartalékok rejlenek az energiafogyasztás csökkentésében és az energiahatékonyság javításában is, hiszen az alacsonyabb energiafelhasználás mérsékelheti a drága és bizonytalan import iránti igényt. Ezért amikor azon gondolkodunk, hogy mi lesz velünk az orosz energia nélkül 2028 után, a beszerzési források diverzifikálásán túl nagy hangsúlyt kell fordítani arra, hogy hosszabb távon miként növelhető a hazai energia-előállítás aránya. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva a mostanihoz hasonló globális ársokkoknak és kínálati nehézségeknek.

VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
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