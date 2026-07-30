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Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország

energia
gáz
Katar

Odaszóltak Amerikának, hogy nagy baj lesz: minden létező gázt felvásároltak – egymilliárd dolláros mentőakció indult a Hormuzi-szoros lezárása után

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A világ egyik legnagyobb LNG-exportőre olyan lépésre kényszerült, amely normál piaci körülmények között szinte elképzelhetetlen lenne. Katar harminchárom amerikai gázszállítmányt vásárolt, hogy a Hormuzi-szoros forgalmának akadályozása ellenére teljesíthesse ázsiai szerződéseit.
VG
2026.07.30, 11:09
Frissítve: 2026.07.30, 11:09

A QatarEnergy 2026-ban eddig harminchárom azonnali piaci, vagyis spot LNG-szállítmányt vásárolt az Egyesült Államokból – írta a Reuters. Az gázüzlet értékét a hírügynökség forrásai körülbelül egymilliárd dollárra becsülték.

hormuz gáz
A megvásárolt földgázt elsősorban Dél-Koreába, Tajvanra, Bangladesbe, Indiába és Japánba szállítják / Fotó: AFP

A beszerzés méretét jól mutatja, hogy Katar tavaly mindössze négy amerikai LNG-rakományt vásárolt. Az idei mennyiség megközelíti a QatarEnergy konfliktus előtti átlagos havi exportjának harmadát. A megvásárolt földgázt elsősorban

  • Dél-Koreába,
  • Tajvanra,
  • Bangladesbe,
  • Indiába
  • és Japánba

szállítják. A harminchárom rakományból huszonnyolc már megérkezett rendeltetési helyére, további öt pedig úton van.

Amerika segíti ki a gáznagyhatalmat

A rendkívüli beszerzésre azért volt szükség, mert a Hormuzi-szoros forgalmának fennakadása akadályozta a katari LNG-szállításokat. Katar legfontosabb gázexporttermináljai a Perzsa-öbölben találhatók, ezért a hajóknak ezen a szűk tengeri útvonalon kell áthaladniuk, hogy eljussanak a világpiacra. A szoroson békeidőben a globális kőolaj- és LNG-forgalom körülbelül ötöde halad keresztül.

A QatarEnergy a zavarok miatt vis maiorra hivatkozott, ám az amerikai vásárlásokkal igyekszik elkerülni, hogy tartósan ellátás nélkül maradjanak hosszú távú ázsiai ügyfelei.

A rakományok többségét az amerikai Venture Global LNG-től, illetve annak vásárlóitól szerezték be. A lépés üzletileg is fontos Katar számára: az ország évtizedek alatt a világ egyik legmegbízhatóbb LNG-szállítójává vált, ezért egy elhúzódó fennakadás komoly reputációs veszteséget okozhatna.

A helyzet enyhülésére utalhat, hogy a QatarEnergy ellenőrzése alatt álló Al Areesh LNG-tanker csaknem háromhetes szünet után átjutott a Hormuzi-szoroson. A hajó egy Irán által jóváhagyott útvonalon haladt keresztül, és a pakisztáni Port Qasim felé vette az irányt.

Drónok csaptak le két LNG-hajóra Egyiptomban

Közben már a Földközi-tenger gázszállítási infrastruktúráját is támadás érte. A Bloomberg beszámolója szerint drónok találták el a Gaslog Salem LNG-tankert és az Energos Winter visszagázosító hajót az egyiptomi Damietta kikötőjében. Mindkét fedélzeten tűz ütött ki, de a lángokat megfékezték, és senki sem sérült meg. A hajókat kivontatták a kikötőből, a támadásért pedig egyelőre senki sem vállalta a felelősséget. 

Az Energos Winter kiesése különösen érzékenyen érintheti Egyiptomot, amely korábbi LNG-exportőrből ismét importőrré vált, és úszó visszagázosító egységekre támaszkodik belföldi energiaellátásának biztosításához.

A katari kényszervásárlás és az egyiptomi incidens együtt azt mutatja, hogy a térségi konfliktus már nemcsak az olajpiacot, hanem a globális földgázellátást is közvetlenül veszélyezteti. Ha a szállítási útvonalak tartósan bizonytalanná válnak, az ázsiai és az európai vásárlók ugyanazokért az amerikai LNG-rakományokért versenyezhetnek, ami újabb árnyomást helyezhet a világpiacra.

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