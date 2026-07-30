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Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország

időjárás
hőségriadó
Magyar Péter
kormányszóvivő

Döntöttek Magyar Péterék, nem állnak a nyilvánosság elé a meleg miatt: átalakul a menetrend, kiderült, mi lesz a kormányzati tájékoztató helyett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A rendkívüli hőség miatt ma elmarad a kormányszóvivői sajtótájékoztató. A kormány erről függetlenül folyamatos tájékoztatást ígért a helyzet kapcsán.
VG
2026.07.30, 10:23
Frissítve: 2026.07.30, 10:32

„A rendkívüli hőség- és energiahelyzetre tekintettel a mai napon nem tartunk kormányszóvivői sajtótájékoztatót” – írta a Világgazdaságnak is küldött szerdai tájékoztatásában a Kormányzati Kommunikáció.

kormányszóvivői sajtótájékoztató 2026. július 2-án
Csütörtökön ezúttal nem lesz kormányszóvivői sajtótájékoztató / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Hozzátették, hogy Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki nap folyamán várhatóan több alkalommal is beszámol majd a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről. A tervek szerint a kormányfő pénteken vagy szombaton várhatóan külön sajtótájékoztatót is tart a hőség- és energiahelyzetről.

Kiemelték, hogy a kormány döntéseiről és az aktuális fejleményekről folyamatosan informáljuk a nyilvánosságot.

Rendkívüli készültséget rendelt el a Tisza-kormány: Gajdos László az aszály elleni védekezésre szólította fel a hatóságokat

Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető ennek részleteiről szerda reggel a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben számolt be.

„Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban hármas határérték felett van az aszályindex. Ezért rendkívüli készültséget rendeltem el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést” – mondta el Gajdos László.

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