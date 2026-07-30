Visszafordíthatatlan károkat okoz az aszály: a földeken és az állattartó telepeken is egyre súlyosabb a helyzet

A magyarországi szántóföldek jelentős részén már visszafordíthatatlan károkat okozott a hónapok óta tartó aszály, a következő napok erősödő hősége pedig tovább gyorsíthatja a növények idő előtti száradását. A vízhiány az állattartást is egyre érzékenyebben érinti: romlik a legelők állapota, csökkenhet a tömegtakarmány mennyisége, miközben az állatok hűtése és itatása jelentős többletköltséget ró a gazdaságokra.

Jelentős gondokat okoz a hőség és az aszály miat kialakult vízhiány a mezőgazdaságban, de nem csak ott, egyre kiterjedtebbek a klímaváltozás hatásai (a képen a kiszáradt bicsérdi tó látható) Fotó: Löffler Péter

Az elmúlt napok szórványos záporai nem hoztak érdemi fordulatot, országos szinten tovább súlyosbodott az aszályhelyzet. A HungaroMet legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint a következő 8–10 napban a csapadékhiányhoz egyre erősebb hőstressz és légköri aszály társulhat. Ez tovább gyorsítja az öntözés nélkül termesztett nyári növények száradását, és újabb termésveszteséget okozhat.

Súlyos vízhiány alakult ki

Az elmúlt harminc napban csak a nyugati, délnyugati országrészben, valamint északkeleten haladta meg nagyobb területen a csapadék mennyisége a 25 millimétert. Az Alföldön, illetve a Dunántúl északkeleti és keleti részén sokfelé mindössze 5–10 milliméter esett, ami töredéke az ilyenkor szokásos mennyiségnek.

A kilencvennapos csapadékhiány nagy területen eléri a 80–130 millimétert. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj: a felső fél-egy méteres réteg nedvességtartalma sokfelé a növények számára hasznosítható vízkészlet 20 százalékát sem éri el. A telítettséghez képest már 120–180 milliméter víz hiányzik a talajból.

A kukoricában már visszafordíthatatlan a kár

A legsúlyosabb helyzetben továbbra is a kukorica van. Az öntözetlen állományok az ország legtöbb térségében nagyon gyengék, kedvezőbb körülményekkel lényegében csak a Dunántúl legdélebbi részén lehet találkozni. A HungaroMet szerint az ország más részein a szezon eleje óta tartó aszály már visszafordíthatatlan károkat okozott.

A műholdas vegetációs index alapján a kukoricaállományok állapota jellemzően még a rendkívül aszályos 2022-es szinttől is elmarad. A napraforgó már elvirágzott, de zöldtömege szintén rendkívül alacsony, sokfelé ugyancsak kisebb a négy évvel korábban mértnél.