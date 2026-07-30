Új gazdasági csapás közelít: a „szuper El Nino” elszabadíthatja az élelmiszerárakat – Magyarország sem marad teljesen érintetlen, de Ázsia kapja a hatalmas pofont

A meteorológiai előrejelzések szerint rendkívül erős El Nino alakulhat ki, amely súlyos aszályokat, szélsőséges esőzéseket és mezőgazdasági károkat okozhat világszerte. Az időjárási jelenség az élelmiszerek drágulásán keresztül a jegybankok kamatpolitikáját és a feltörekvő országok gazdasági növekedését is alapjaiban befolyásolhatja – írta a Futurism.

Rizsföld Ázsiában: az El Nino aszályt hozhat, ami hatalmas élelmiszerár-növekedéshez vezethet / Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal 81 százalékos valószínűséget ad annak, hogy október és december között nagyon erős El Nino alakul ki.

Ha ez bekövetkezik, az időjárási esemény az 1950 óta mért legerősebbek közé kerülhet, ezért a piacokon már „szuper El Ninóként” emlegetik.

A jelenség általában két-hét évente alakul ki, amikor a Csendes-óceán középső és keleti részén a tengervíz a megszokottnál jobban felmelegszik. Ez világszerte átrendezi a csapadék eloszlását: Ázsia egyes részeire aszályt, Dél-Amerikába viszont rendkívüli esőzéseket hozhat.

Veszélybe került a világ egyik legfontosabb rizstermése az El Nino miatt

A legsúlyosabb gazdasági következmények Indiában jelentkezhetnek. Az ország éves csapadékának csaknem hetven százalékát a monszun biztosítja, az indiai meteorológiai szolgálat azonban több mint egy évtizede nem látott száraz időszakra számít.

A monszun idei csapadékmennyisége kilencven százaléka lehet, ami 2015 óta a leggyengébb érték. Az indiai termőföldek csaknem fele nem rendelkezik öntözőrendszerrel, ezért a mezőgazdaság közvetlenül függ az esőtől. A gyenge monszun veszélyezteti

a rizs,

a kukorica,

a cukor,

a gyapot,

a hüvelyesek

és az olajos magvak

termését. India a világ legnagyobb rizsexportőre és második legnagyobb cukortermelője, így a kiesés gyorsan megjelenhetne a nemzetközi élelmiszerárakban is.

Az indiai pénzromlás egy erőteljes élelmiszerár-emelkedés esetén 5,5 százalék közelébe gyorsulhat. Ez a jegybankot további szigorításra kényszerítheti, miközben az országot már a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaköltségek is terhelik.

A jegybankok nem tudnak lazítani

A fejlődő országok azért különösen sérülékenyek, mert a háztartások jövedelmük nagyobb részét költik élelmiszerre, gazdaságukban pedig az átlagosnál nagyobb súlya van a mezőgazdaságnak. Egy rossz termés ezért egyszerre emeli az árakat, csökkenti a vidéki jövedelmeket és fékezi a fogyasztást.

A Fülöp-szigetek, Indonézia, Dél-Korea, Pakisztán és Srí Lanka jegybankja 2026-ban már legalább egyszer kamatot emelt. Egy erőteljes El Nino miatt a hitelköltségek akár a következő év elejéig is magasak maradhatnak.

Gary Tan, az Allspring Global Investments portfóliómenedzsere szerint az El Nino még tartósabbá teheti az áremelkedést. A piacon ezért az év második felére újabb kamatemeléseket várnak, különösen

Indiában,

Indonéziában,

Vietnámban

és Thaiföldön.

Az ázsiai országok helyzetét tovább rontja, hogy több deviza – köztük az indiai rúpia és az indonéz rúpia – történelmi mélypont közelében jár. A gyenge árfolyam még drágábbá teszi az importált élelmiszereket, energiát és műtrágyát.