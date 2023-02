A keresők versenyét a Google több mint húsz évvel ezelőtt megnyerte, ezen pozíciója azóta gyakorlatilag még csak veszélybe sem került. A Microsoft ugyanakkor mostani húzásával, a Bing és az Edge fejlesztésével hazai pályán verné meg az Alphabetet.

A Bing és a ChatGPT együttesen letaszíthatják a Google-t a trónról.

Fotó: The Washington Post

A redmondi óriás Bing névre hallgató keresője olyannyira irreleváns volt egészen eddig a piaci versenyfutásban, hogy a Google piaci részesedésének jobb időszakaiban is csak nagyjából az egykilencedét érte el.

A generációváltást azonban előbb lépték meg, mint a kissé elkényelmesedő Google: a Bing már futtatja a ChatGPT-t saját felületén.

Az internetet letaroló chatbot bizonyos próbakeresésekkel már bárki számára elérhető a Bingen, így a mesterséges intelligencia és a keresőmotor együttes működési mechanizmusa már élesben is megfigyelhető.

A normál, a keresési kifejezésre eddig is felbukkanó találatok ugyanúgy, a keresődoboz alatt jelennek meg, mint eddig. A felület jobb oldalán ugyanakkor megjelenik egy új doboz: ez pedig a ChatGPT valós idejű adatokból táplálkozó mesterséges intelligenciájának válasza a kérdésre.

A Bing a keresések mellett jeleníti meg a ChatGPT válaszát

A minden bizonnyal a GPT-4-es motort futtató ablak a válaszait hivatkozásokkal is ellátja, így amennyiben egy javaslata vagy ötlete megtetszik a felhasználónak, elég csak a megfelelő helyre kattintson és máris átkerül a ChatGPT által forrásként megjelölt oldalra további inspirációért.

A Microsoft tegnapi bejelentéséből kiderült, hogy az MI-ablak hirdetéseket is meg fog jeleníteni, ha kellően relevánsnak ítéli meg őket a keresési paraméterek alapján. Erre állításuk szerint leginkább vásárlással kapcsolatos keresések során kerülhet majd sor.

A Google által konkurensként bejelentett Bard egyelőre nem érhető el a nagyközönség számára, de az ő MI-jük működésében és a Bing új felületén egy alapvető különbséget máris észrevehetünk:

a Bard válasza a normál találatok felett jelenik meg, csökkentve azok elérését, míg a ChatGPT-ablak mellettük, nem szólva bele a megszokott konverzióba.

A Microsoft ugyanakkor nem állt meg a Google kereső lerohanásánál: a Chrome böngészőt is el kívánják távolítani piacvezető pozíciójából az Edge új verziójával – ami szintén megkapta az MI nyújtotta turbófokozatot.

Az új Edge böngésző képes lesz a megjelenített tartalomból, például egy hosszabb tanulmányból összefoglalót írni pillanatok alatt, közösségi média posztokat generálni egyetlen kattintással és akár még programozási feladatokat is meg tud oldani: hibás kódot kijavítani, készülő kódot lefordítani más programnyelvre, kész kódot pedig hatékonyabbá tenni.

A bemutatáskor az Edge egyetlen kattintásra egy 15 oldalas pénzügyi jelentést egy kiválasztott oldalát három szóba foglalta össze.

A kereső- és böngészőverseny megnyerésén túl a Microsoft a Google számára legfontosabb szegmensben is csúcsra tör: ez pedig a hirdetési piac, amelyet jelenleg az Alphabet 28,3 százalékos részesedésével abszolút dominál, csak a Meta tudja megközelíteni is egyáltalán.

A Windows atyja tavaly 18 milliárd dolláros reklámbevételt könyvelt el, ami a Google 175 milliárdos teljesítményéhez képest elenyészőnek tekinthető, de saját 2021-es eredményeihez képest 80 százalékot tudott javítani. Ezt a trendet akár még folytatni is képesek lehetnek: a Google és a Meta ugyanis több fronton is támadás alatt áll, többek közt hirdetési piaci monopóliumuk nyomán, így egy jókor, jó helyen lévő nevető harmadik könnyen sikeresen kanyaríthat magának is egy szeletet a megtépázott szegmensből.