Az Apple és a Google közti háború immáron húsz éve zajlik. A csatározás csak időnként kavar nagy port, a háttérben azonban szüntelen a küzdelem.

Csúcstámadásra készül az Apple. Fotó: Stanislav Kogiku / AFP

Térképcsaták

A küzdelem egyik leglátványosabb csúcspontja az Apple saját térképalkalmazásának bevezetése volt, amely távolról sem úgy sült el, ahogy azt a cég elképzelte. Az Apple ugyanis tíz éve lecserélte eszközein a Google Mapset a saját termékére, mintegy megkoronázva annak fejlesztését,

ám az app annyira sok hibával jelent meg, hogy Tim Cook vezérigazgató személyesen kért elnézést érte a felhasználóktól.

A térképen többek közt bizonyos hidak tévesen jelentek meg, sok helyen pedig egyenesen elnyelte őket az alattuk folyó víztömeg. Azóta a cég természetesen sokat javított a térképén: legutóbb például bejelentették a Business Connect nevű szolgáltatásukat, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára az ügyfelekkel való közvetlen kommunikációt.

Ez a fejlesztés a Google Maps Yelp véleményező oldallal közös szolgáltatásának közvetlen riválisaként jelenik meg a piacon, és valamilyen szinten versenyelőnyt is tud kovácsolni ezen a téren: az Apple ugyanis könnyedén bele tudja simítani saját ökoszisztémájába az új fejlesztéseket, mint például a térképük Apple Payjel való integrációját is.

Keresőmotorok: sebesség vagy biztonság?

A Google bonyolítja le az internetes keresések 92 százalékát. Ez több mint versenyelőny, ez a teljes dominancia. Az Apple azonban nem szokott visszariadni a kihívásoktól, és ezen a szokásán most sem változtat. Az almás cég tíz éve fejleszti saját keresőmotorját, amelyet egyébként a termékei használnak is: a Sirin keresztül indított kereséseket ez a motor bonyolítja le, és a Mac-eszközök Spotlight funkciója is ide fut ki.

Ha pedig az Apple a böngészőin is lecserélné a Google keresőszolgáltatását a sajátjára, hirtelen jókora falatot tudna kiharapni a Google tortájából.

Ez azonban trükkös művelet lenne. Az Alphabet, a Google anyavállalata ugyanis éves szinten 8-12 milliárd dollárt fizet az Apple-nek azért, hogy a jelenlegi felállás ne változzon. Ennek az összegnek az elmaradása pedig jókora lyukat ütne az almás cég pénzügyeibe.

Persze lenne fantázia az Apple saját fejlesztésében: az adatvédelem-központú szemléletüket ide is kiterjesztve sok potenciális ügyfelet tudnának magukhoz csábítani.

A végső döfés, a reklámpiac

A Google bevételeinek 80 százalékát ez a szegmens hozza, így az Apple térnyerése kifejezetten fájdalmas lenne a keresőcég számára. Az iPhone atyja tavaly nyáron egy álláshirdetésen keresztül erősítette meg ilyen irányú törekvéseit, amikor nyilvánosan vezetőt keresett projektje élére. A posztot egy Google- és Amazon-veterán töltötte be, akinek nem titkolt feladata egy olyan infrastruktúra építése lenne, mely az adatvédelmet első helyre sorolva tudna reklámokat megjeleníteni az Apple felhasználói számára.

A fejlesztés kizárná a harmadik feleket a hirdetési folyamatból, így az adatok biztonsága garantált tudna maradni.

Hogy ezt mégis hogyan képzelik el megvalósítani a gyakorlatban, egyelőre nem tudni, de az ötlet biztos, hogy rengeteg ember tetszését el fogja nyerni. Egy elemző szerint pedig a három fronton történő támadás minden eddiginél sérülékenyebbé teszi a Google termékeinek pozícióját az Apple eszközein.