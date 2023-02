Az elsődleges ok, ami indokolja a gázfogyasztás csökkentését, a földgáz ára. Már a koronavírus-járvány után nőtt a földgáz iránti globális kereslet, az orosz–ukrán háborúra válaszul adott szankciós politika pedig még inkább fokozta az energiahiányt, és ez az áremelkedés irányába hatott. Az otthoni gázfogyasztás legjavát a fűtés teszi ki. A második legnagyobb tétel a vízmelegítés, amely a fogyasztás mintegy ötöde. Ehhez képest más gázkészülékek, mint a gáztűzhelyek, szárítók, fűtőtestek és grillsütők, viszonylag kevés energiát fogyasztanak.

Csökkenti a gázfogyasztást, ha fedőt használunk.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország





A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szerint jelentős mértékben csökkenti a gázfogyasztást, ha egy fokkal lejjebb vesszük a fűtést. Háztartásokra lebontva is jelentős mennyiségről van szó, főleg úgy, hogy földgáz esetén a lakossági piaci ár jóval magasabb köbméterenként, mint az áram esetén kilowattóránként. De nem csak az állandó hőmérséklet csökkentése jelent megtakarítást, az is visszafogja a fogyasztást, ha a munkahelyen töltött időtartam erejéig állítjuk alacsonyabb hőfokra a termosztátot.

Megoldást jelenthet a termosztát tisztíttatása, cseréje, modernebbek esetén pedig a használati útmutató alapján az újrakalibrálást is elvégezhetjük.

A fűtésszámla jelentősen csökkenthető a jó külső szigeteléssel is, a homlokzat mellett a padlásteret is érdemes szigetelni, ami nyáron is hasznos, mivel kevésbé vagy hosszabb idő alatt melegszik át a ház. Az is mérsékelheti a fogyasztást, ha van olyan helyiség, amit télen nem vagy csak nagyon ritkán használunk, minimálisan vagy egyáltalán nem fűtünk.

Konvektorok, gázkazánok esetén fontos a készülékek karbantartása, időszakos tisztíttatása. Ennek elmulasztása rontja a működés hatásfokát, gyakran tapasztalható, hogy a kazán (vagy a bojler, vízmelegítő) változatlan beállítás esetén sem biztosítja a kívánt hőfokú vizet, vagy a megszokottnál több idő alatt melegíti fel, energiából viszont nem fogyaszt kevesebbet. Sőt, ha a karbantartás hiányából eredően magasabb hőfokra állítjuk, tovább növekszik a gázfogyasztás.

Spórolás a konyhában

Célszerű kerülni a folyó, vagy forró vízben való mosogatást, a gázkazánokon a használati meleg víz hőfoka állítható, célszerű néhány fokkal lejjebb venni. Főzéskor – ha az étel jellege lehetővé teszi – használjunk fedőt, bár ez a tipp nem csak gáztűzhelyre érvényes. Ami viszont fontos, hogy a gázlángot méretezzük az edényhez, sose legyen nagyobb annál. Gáztűzhelyeken használatosak a fémből készült „lángterelők” is, pontosan azt a célt szolgálva, hogy a láng csak az edényt érje.

Így lehet (tovább) csökkenteni a gázfogyasztást

Kézenfekvő, gyakran hangoztatott megoldás a napelemek telepítése, egy új építésű ház vagy lakás pedig már nem készülhet el úgy, hogy ne használnának valamilyen megújuló energiaforrást, az energetikai besorolása BB vagy annál jobb kell legyen.

Megtakarítani, gázátlagfogyasztáson belül maradni több egyéb módon is lehet. Van, ahol klímát, klímákat telepítenek, és különösen a fűtési szezon elején, illetve végén fűtésre használják, de arra is akad példa, amikor a gázbojlert vagy az átfolyós vízmelegítőt villanybojlerre cserélik. Utóbbi esetén kézenfekvő energiamegtakarítási lehetőség az éjszakai, pontosabban vezérelt mérő használata. Vezérelt áramot áramot jellemzően családi házaknál alkalmaznak, ilyen helyeken két fogyasztásmérő van felszerelve. A gáz- és az áram-átlagfogyasztás is mérőnként számolandó. A családi költségvetés és az energiafelhasználás szempontjából tudatos döntés az éjjeli (vezérelt) áram használata, mivel ez kiegyenlítettebb fogyasztást eredményez.

Ahol pedig megmaradtak a vegyestüzelésű kazánok, és a kémény is jó állapotban van, szintén a gázfogyasztás csökkentése érdekében ismét, vagy újból használatba vették ezeket.