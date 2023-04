Rekordra kúszhat a hőmérők higanyszála holnap Spanyolország déli részén: Andalúzia egyes részein 39 Celsius-fokot várnak pénteken. A madridi kormány ezért kiadta a figyelmeztetést, hogy a lakosok tegyenek meg minden óvintézkedést a hőség és az extrém szárazság miatt.

Fotó: AFP

Az áprilisi forróság miatt máris sokan aggódnak amiatt, hogy mi várható még a nyári hónapokban.

A mostani jelentős hőemelkedést egy afrikai melegfront betörése okozza. Emiatt egy hónappal a szokásos előtt megnyitották az uszodákat, de külön intézkedéseket vezettek be a közintézményeknél, így a kórházaknál, iskoláknál is. Mindenkit arra kérnek, hogy több folyadékot fogyasszon és folyamatosan ellenőrizzék az időseket és a gyermekeket is.

A jelenlegi hőmérséklet egyébként átlagosan 7–11 fokkal magasabb, mint az ilyenkor megszokott.

Sevillában csütörtökön 36 fokot mértek. Egy turistákat szállító szekérbe kötött ló hőgutát kapott, emiatt a Guardian cikke szerint rendőrségi vizsgálat is indult.

Az extrém hőemelkedés miatt a spanyol meteorológusok már most azt tippelik, hogy 2023 áprilisa lesz a valaha mért legforróbb április az országban.

Ennél is aggasztóbb ugyanakkor, hogy a hónap első három hetében mindössze 12 liternyi eső esett négyzetméterenként, amely az ilyenkor szokásos mennyiségnek csak a negyede. Az eddigi rekordszáraz április 1995-ben volt, de még akkor elérte a négyzetméterenkénti mennyiség a 23 litert, azaz a mostani jelentősen elmarad majd tőle.

Az európai felmelegedés már egyre több szervezet szerint kezd aggasztó méreteket ölteni. Évente a becslések szerint mintegy húszezer ember hal meg a melegtől és a szárazságtól.