Az elmúlt időszakban a TV2 show-műsorában zsűriként részt vevő Tóth Andival kapcsolatban a legtöbb hír az aktuális kapcsolati állapotáról szólt, ám az autója is megér néhány sort. Tóth Andi még március elsején tájékoztatta követőit arról, hogy lecserélte a kocsiját, egész pontosan az egyik szponzora cserélte alatta a vasat. A KGYD Auto jóvoltából Andi egy Porsche Cayenne Coupé boldog birtokosa lett. Egy ilyen autót újonnan, alapfelszereltséggel nagyjából 50 millió forintért bárki beszerezhet.

Az ország egyik leghíresebb rappere, Majka szintén egy szponzorautóval fuvarozza a családot. Számára a Pappas Auto Magyarország biztosított egy Mercedes GLS 400 D városi terepjárót. Az autót még 2022 nyarán kapta meg a showman, mostanra viszont ezt a típust nem találtuk meg a Pappas Auto Magyarország honlapján, így a Mercedes-Benz magyarországi weboldalának adataiból tájékozódtunk.

Az említett kocsi alapfelszereltséggel 48 millió forintért gördül ki a kirakatból.

Látszólag egy tehetségkutató zsűrijébe kell beülni, ha az ember luxusgépjárművet szeretne vezeti a mindennapokban. Tóth Andi és Majka mellett Gáspár Laci is egy gyönyörű autót vezethet. A X-faktor mentora – akinek több luxusautója is van – legtöbbször egy Lamborghini Huracán segítségével juthat el A-ból B-be. Az Instagram-oldalán nem tüntette fel, hogy a gépszörny szponzortól származik-e. Egy hozzászóló még azt is felvetette, hogy a lila Lamborghini nem is az énekesé, erre Gáspár Laci egy videóval reagált, amelyben egyértelműsíti, hogy az övé a kocsi.

Egy Lamborghini Huracán alapára nagyjából 70 millió forintnál kezdődik.

ByeAlex esetében abban már biztosak lehetünk, hogy nem szponzorautóval furikázik, hanem sajátja az a BMW X2-es, amelyről 2022 júniusában posztolt. Az énekes külön kiemelte a posztban, hogy szó sincs szponzorról, az autót, amiről régóta álmodott, megengedhette magának.

Egy BMW X2-es alapára kicsivel több, mint 20 millió forint.

Folytassuk a sort egy újabb saját autóval, méghozzá egy Ferrari SF90 Spider modellel.

Egy ilyen autót hozzávetőleg 180 millió forintért lehet megkaparintani,

bár az árazást sok minden befolyásolja, és a kereskedésekben nincs is árcímke feltüntetve, hiszen ebben a kategóriában már csak azok vásárolnak, akiknek nem számít a pénz. Ez a leírás pedig tökéletesen ráillik Jákob Zoltánra, Magyarország 37. leggazdagabb emberére a több mint 43 milliárd forintos vagyonával. Jákob Zoltán, akit sokan a celeb milliárdosként is emlegetnek, a birodalmát többek között a Crystal Nails műkörömépítő termékeket forgalmazó vállalatra építette fel.

Egy új kategória is bekerült a gyűjtésünkbe a celebautók között. A szponzorált és a saját autók után itt az ajándék luxuskocsi. Ide sorolhatjuk Kulcsár Edina Porsche Macanját, amelyet élettársától, Varga Márktól (G. W. M.) kapott.

2023-ban a legalacsonyabb ár, amelyen egy ilyen autó beszerezhető, körülbelül 20 millió forint.

Térjünk vissza a szponzorautókhoz, hiszen a listán ezek vannak többségben. Tóth Gabi nemcsak a ruháin, hanem az autóján is szereti a virágmotívumokot, így egy kis reklámért cserébe a Jeep Magyarország felskiccelt egy ilyet az ajándékba adott Jeep Renegade oldalára.

Nagyjából 10 millió forintért virágmintával vagy anélkül már begördülhet egy ilyen a garázsunkba.

Varga Viktor énekes nem csak egy Ford Mustang GT boldog tulajdonosa, de még az arcképe is díszíti a motorháztetőt.

Egy Ford Mustang GT újonnan nagyjából 11 millió forintot kóstál.

Az árazást nem tudni mennyivel változtatja meg, ha a tulajdonos az arcképét is szeretné a motorháztetőn látni.

A lista végére pedig jöjjön még egy Pappas Auto Magyarország-szponzoráció. Rubint Réka fitneszceleb számára ugyanis már ismerős cég biztosított egy nagyszerű járgányt, méghozzá egy Mercedes-Benz GLE 400 d 4M Coupét. Az autó csak egy hajszállal tér el a GLS 400 d-től, amelyet Majka kapott szintén a Pappa Auto Magyarországtól.