A francia alapítású Carrefour szupermarket-hálózat (az amerikai Walmart után a világ második legnagyobbja) nemrég közölte, hogy évi 12 nappal lehetővé teszi a női alkalmazottak számára, hogy szabadságot vegyenek ki, ha – orvos által igazoltan – endometriózisban szenvednek, ami miatt súlyos fájdalommal küzdenek a menstruációjuk idején.

Fotó: Shutterstock

Az endometriózis a termékeny életkorban lévő nők körülbelül 10 százalékát érintő, krónikus, jóindulatú betegség

– olvasható az „Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány honlapján. A méhnyálkahártyához hasonló – endometrium – szövet megjelenését és szaporodását jelenti a méh üregén kívül, leggyakrabban a kismedencében, a petefészkekben, illetve a hashártya felszínén. Ezek az endometriózisszigetek összhangban állnak a menstruációs ciklussal, ennek hatására a belső szervi összenövések, immunológiai reakciók és sejtmediátor anyagok felszabadulása ciklikus fájdalmat és meddőséget okozhatnak. A betegség kialakulásának pontos oka nem ismert. A panaszok (pl.: kismedencei fájdalom) rendszerint fokozódnak a menstruáció alatt.

Alexandre Bompard, a Carrefour vezérigazgatója azt mondta, a kedvezményeket minden olyan országra ki kívánja terjeszteni, ahol a vállalat üzletet működtet, jelenleg mintegy 200 ezer nő dolgozik a francia központú kereskedelmi óriásnál.

A vezető reméli, hogy a döntésük kapcsán dominóhatás indul el, és más cégek is erre az útra lépnek.

Februárban Spanyolország volt az első európai ország, amely elfogadta a fizetett menstruációs szabadságot lehetővé tevő jogszabályt. Hasonló törvények léteznek Indonéziában, Japánban, Dél-Koreában, Tajvanon és Zambiában, de az eltérő mértékű szabadnapok nem is mindenhol fizetettek.

Az üzleti világban a lengyel GOG.com-tól kezdve India egyik legnagyobb élelmiszer-kiszállító cégén, a Zomaton át az angol Coexist jótékonysági szervezetig egyre több vállalat ismeri fel, hogy az ehhez hasonló döntések az elvégzett munka mennyiségét és minőségét is javíthatják.

Tavaly a terézvárosi és az erzsébetvárosi önkormányzat jelentette be, hogy havonta egy fizetett szabadnapot biztosít a tulajdonában álló cégek munkavállalói közül azoknak a nőknek, akik a fájdalmas menstruáció néven ismert tünetegyüttesben szenvednek. Ennek igénybevételéhez orvosi igazolás szükséges.

A második kerület már 2022 végén döntött arról, hogy évi 48 órát meg nem haladó munkaidő-kedvezményt, vagy a home office lehetőségét biztosítja a krónikus betegségben szenvedő, rendszeres kezelésre járó, illetve menstruációs fájdalmaktól szenvedő munkavállalóinak. Emellett bevezették azt is, hogy a dolgozóik méhnyakrák-, emlőrák-, illetve prosztatarákszűresen való részvételük napjára szabadnapot kapnak.

A budapesti International Business School a világon az elsők között teszi lehetővé a diákok számára a menstruációs hiányzást.

A felsőoktatási intézmény a menstruációs görcsöket és az ezzel járó nehézségeket mostantól olyan elháríthatatlan körülményként kezeli, amely a megengedett hiányzási kvóta feletti igazolt hiányzást indokolhatja – közölték nemrégiben. „Mostantól az erre vonatkozó kéréseket orvosi igazolás nélkül fogadjuk el” – erősítette meg a Világgazdaságnak Joós Andrea, kommunikációs vezető, aki azt is elárulta, hogy a hallgatók menstruációs szabadságának biztosítását először a diákönkormányzat vetette fel.

A termelékenység javulásán túl azt is kimutatták, hogy az effajta kezdeményezések csökkentik a stigmatizációt, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a jóléti és egészségügyi kérdések a szervezeti kultúra részévé váljanak

– hangsúlyozta Joós Andrea kommunikációs vezető.

Tudomásuk szerint ezzel az intézkedéssel az IBS a felsőoktatási intézmények sorában világszinten az elsők között található.

Remélik, hogy a döntés segítséget jelent az érintetteknek, továbbá felhívják a figyelmüket a menstruációs fájdalom okaival foglalkozó „Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítványra, amelynek munkatársai súlyosabb panaszok esetén további segítséget és információt tudnak nyújtani.

A Salamon Adrienn vezette alapítvány kitartó munkájával hozzájárult ahhoz, hogy

2019 óta – a mellrák, méhnyakrák és petefészekrák mellett – az endometriózisban szenvedő nőket is megilleti a tartós betegséggel, fogyatékossággal élőknek járó, úgynevezett személyi adókedvezmény.

Nem mellesleg a here- és a prosztatarákkal egyszerre került be a rendeletbe. Kérdésünkre Salamon Adrienn elmondta, hogy a cégek által felajánlott egy-egy nap is érzékelhető könnyítés azoknak, akik erős fájdalmakkal küzdenek a menstruációjuk alatt, mert sokaknak az első nap a legnehezebb:

Amikor esetében a késői diagnózis miatt a tünetek súlyosbodtak, előfordult, hogy a menstruációja idején három-négy napig fel sem bírt kelni. Majd hosszú hónapokig – a diagnózis megszületéséig – nagyon erős fájdalomcsillapítókkal tudta csak ellátni a munkáját.

Céges szinten úgy látja, itthon kevés a hajlandóság a menstruációs szabadnapok bevezetésével kapcsolatban, de folyamatosan dolgoznak azért, hogy változást érjenek el ezen a téren.