Közzétette a MÁV, mi vár ránk négy hétig a Keleti pályaudvaron

Napokon belül megkezdődik a Keleti pályaudvar 4,4 milliárd forintba kerülő felújítása, ezalatt a létesítmény nem indít és nem is fogad utasokat. Ez idő alatt közel ötszázan dolgoznak azon, hogy nagyobb legyen az üzembiztonság, és javuljon a menetrendszerűség a Keleti pályaudvaron.
VG
2025.08.13., 14:56
Fotó: Világgazdaság

Augusztus 25-én négy hétre bezár a Keleti pályaudvar, hogy utána megújult formában állhasson az utazóközönség rendelkezésére. E négy hét alatt módosul az érintett vonatok menetrendje, a szerelvények átmenetileg nem érkeznek a Keletibe, és nem is indulnak onnan.

Keleti pályaudvar
Négy hét alatt megújul a Keleti pályaudvar / Fotó: Vémi Zoltán

A forgalmi szünet számos belföldi és nemzetközi vonatútvonalat érint. A MÁV csoport az utasokat sűrített BKK-járatokkal, buszpótlással, interaktív térképekkel és frissített online menetrendekkel segíti. Ebben szorosan együttműködik a BKK-val: sűrítik a villamosjáratokat, buszpótlást biztosítanak, és megerősített helyszíni jelenléttel segítik az utasokat. A MÁV interaktív térkép aloldalán a főbb kiindulási állomásokra kattintva részletesen láthatók az alternatív eljutási lehetőségek. A térképek kiemelik azokat az átszállási pontokat is, ahonnan HÉV-, a Volán- vagy BKK-járatokkal lehet továbbutazni a célállomás felé. Az oldalon már július végétől elérhetők a főbb menetrendi változások, alternatív útvonaljavaslatok, valamint az ügyfélszolgálati és jegyvásárlási információk.

A menetrendi változásokat és a felújítás részleteit Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója, Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója és Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója ismertette a helyszínen. A csoport már korábban is adott ki tájékoztatást az érintett négy hétről.

Figyelni kell: módosul az érintett vonatok menetrendje / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lesz egy kis zaj

A pályaudvar teljes lezárása során olyan munkákra kerül sor, amelyek csak a vonatforgalom teljes szüneteltetésekor végezhetők el, ilyenkor ugyanis a pályaudvar infrastruktúrája szabadon hozzáférhető. A felújítás 4,4 milliárd forintba kerül, ezt a MÁV a saját forrásából teremti elő. A munka végén a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma – ígérte már korábban a társaság. Ezenfelül a vágányokon, a váltókon és a felsővezeték-hálózaton végzendő munka számottevően javítja majd a pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, azaz a pontosságát is. A munkák végeztével – az előírt őszi utószabályozásokat követően – visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet. Csökkenni fog a tolatási, kocsirendezési műveletek ideje, így megnő a pályaudvar kapacitása, csökkennek a feltorlódások. A munkát 400-450 szakember végzi. 

A rakodás, depózás, a szóródó anyagok szállítása, valamint a nagygépekkel végzett munka a szokottnál zajosabb lehet nappal és éjszaka is. Ennek során:

  • kicserélnek 4000 méternyi sínt,
  • kicserélnek 2800 váltó alatti talpfát (kitérőfa),
  • javítanak, illetve cserélnek 52 váltót,
  • rostálnak csaknem három kilométernyi ágyazatot,
  • nagygépes ágyazatcsere is történik,
  • a felsővezeték-hálózaton, 15 600 méteren végeznek karbantartást, javítást,
  • elosztóberendezéseket cserélnek,
  • kiépítik a távfelügyeleti rendszert,
  • 15 kilométernyi vágányt szabályoznak a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső, illetve Ferencváros között,
  • a Keletiben lévő fővágányokon átépítik az 1. és 2. vágányok közötti peront,
  • elvégzik az összes perontetőn a karbantartást.

Az őszre tervezett vágányszabályozásokra éjszakánként kerül sor, nem fogják érinteni a vonatforgalmat.

Besegít a BKK is a MÁV csoportnak a forgalom lebonyolításában / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ellenőrizni kell az előre váltott nemzetközi jegyeket is

A tájékoztatás szerint a lezárás idején jelentősen módosul a menetrend

  • a győri,
  • a pécsi,
  • a hatvani–miskolci
  • és az újszászi–békéscsabai vonalon,
  • valamint a nemzetközi járatoknál.
    A nemzetközi vonatok korábban megvásárolt menetjegyei is módosulnak az eredeti Keleti pályaudvari úti célhoz és indulási állomáshoz képest. Ezért – kéri a MÁV – minden érintett utas ellenőrizze utazása előtt a menetjegyét, és tájékozódjon a társaság erre kialakított oldalán. A módosított menetrendek már a vágányzári aloldalon és a MÁV online felületein (MÁV és MÁV+ applikáció, EMMA, jegy.mav.hu) is elérhetők, így az augusztus végi és szeptemberi utazások előre megtervezhetők.

Van, ahol érdemesebb lesz átszállni 

Célszerű, ha az utasok a korlátozás idején a következő helyeken szállnak át: Kőbánya felső, Rákos, Újpest, a Nyugati pályaudvar és Budapest-Kelenföld. Ezekről a pontokról ugyanis az érintett fővárosi járatokkal és a MÁVbuszokkal számos továbbjutási lehetőséget kínál a csoport. Az átszállási pontokon a MÁV csoport munkatársai személyesen segítik a közlekedőket. 

Kiemelt átszállópont lesz Kőbánya felső, ahonnan a Puskás Ferenc Stadion metróállomáshoz is csúcsidőben percenként indulnak a MÁVbuszok, valamint csúcsidőben 4 percenként indulnak, de egész nap sűrűbben közlekednek a  Blaha Lujza térre közlekedő 37-37A villamosok.

A vonatokat és az alternatív járatokat, azok összehangoltságát, valamint az utasforgalmat is folyamatosan figyelemmel kísérik a MÁV munkatársai, így a forgalmi rendeket, menetrendeket ez alapján módosíthatják.

Egyes pontokon érdemesebb lesz átszállni más utazási eszközre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kormányablak és a rendőrség marad a Keleti pályaudvaron

A Keleti pályaudvar földszintjén csak a kormányablak és a rendőrség üzemel a csarnokban végzett munkálatok miatt. A belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés és az ügyfélszolgálat az Utascentrumban lesz, és az aluljárószint felől közelíthető meg a már kiépített biztonságos, fedett folyosón keresztül. Elérhető marad minden jelenlegi Utascentrum-szolgáltatás, így a csoportos utazások szervezése és a jegyátvétel is biztosított lesz.

Viszont a jegykiadó automaták és a 9. vágány melletti Prémium váró (Premium Lounge), valamint a csomagmegőrző automaták e négy héten át nem lesznek elérhetők.

