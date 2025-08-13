Közzétette a MÁV, mi vár ránk négy hétig a Keleti pályaudvaron

Augusztus 25-én négy hétre bezár a Keleti pályaudvar, hogy utána megújult formában állhasson az utazóközönség rendelkezésére. E négy hét alatt módosul az érintett vonatok menetrendje, a szerelvények átmenetileg nem érkeznek a Keletibe, és nem is indulnak onnan.
A forgalmi szünet számos belföldi és nemzetközi vonatútvonalat érint. A MÁV csoport az utasokat sűrített BKK-járatokkal, buszpótlással, interaktív térképekkel és frissített online menetrendekkel segíti. Ebben szorosan együttműködik a BKK-val: sűrítik a villamosjáratokat, buszpótlást biztosítanak, és megerősített helyszíni jelenléttel segítik az utasokat. A MÁV interaktív térkép aloldalán a főbb kiindulási állomásokra kattintva részletesen láthatók az alternatív eljutási lehetőségek. A térképek kiemelik azokat az átszállási pontokat is, ahonnan HÉV-, a Volán- vagy BKK-járatokkal lehet továbbutazni a célállomás felé. Az oldalon már július végétől elérhetők a főbb menetrendi változások, alternatív útvonaljavaslatok, valamint az ügyfélszolgálati és jegyvásárlási információk.
A menetrendi változásokat és a felújítás részleteit Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója, Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója és Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója ismertette a helyszínen. A csoport már korábban is adott ki tájékoztatást az érintett négy hétről.
A pályaudvar teljes lezárása során olyan munkákra kerül sor, amelyek csak a vonatforgalom teljes szüneteltetésekor végezhetők el, ilyenkor ugyanis a pályaudvar infrastruktúrája szabadon hozzáférhető. A felújítás 4,4 milliárd forintba kerül, ezt a MÁV a saját forrásából teremti elő. A munka végén a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma – ígérte már korábban a társaság. Ezenfelül a vágányokon, a váltókon és a felsővezeték-hálózaton végzendő munka számottevően javítja majd a pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, azaz a pontosságát is. A munkák végeztével – az előírt őszi utószabályozásokat követően – visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet. Csökkenni fog a tolatási, kocsirendezési műveletek ideje, így megnő a pályaudvar kapacitása, csökkennek a feltorlódások. A munkát 400-450 szakember végzi.
A rakodás, depózás, a szóródó anyagok szállítása, valamint a nagygépekkel végzett munka a szokottnál zajosabb lehet nappal és éjszaka is. Ennek során:
Az őszre tervezett vágányszabályozásokra éjszakánként kerül sor, nem fogják érinteni a vonatforgalmat.
A tájékoztatás szerint a lezárás idején jelentősen módosul a menetrend
Célszerű, ha az utasok a korlátozás idején a következő helyeken szállnak át: Kőbánya felső, Rákos, Újpest, a Nyugati pályaudvar és Budapest-Kelenföld. Ezekről a pontokról ugyanis az érintett fővárosi járatokkal és a MÁVbuszokkal számos továbbjutási lehetőséget kínál a csoport. Az átszállási pontokon a MÁV csoport munkatársai személyesen segítik a közlekedőket.
Kiemelt átszállópont lesz Kőbánya felső, ahonnan a Puskás Ferenc Stadion metróállomáshoz is csúcsidőben percenként indulnak a MÁVbuszok, valamint csúcsidőben 4 percenként indulnak, de egész nap sűrűbben közlekednek a Blaha Lujza térre közlekedő 37-37A villamosok.
A vonatokat és az alternatív járatokat, azok összehangoltságát, valamint az utasforgalmat is folyamatosan figyelemmel kísérik a MÁV munkatársai, így a forgalmi rendeket, menetrendeket ez alapján módosíthatják.
A Keleti pályaudvar földszintjén csak a kormányablak és a rendőrség üzemel a csarnokban végzett munkálatok miatt. A belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés és az ügyfélszolgálat az Utascentrumban lesz, és az aluljárószint felől közelíthető meg a már kiépített biztonságos, fedett folyosón keresztül. Elérhető marad minden jelenlegi Utascentrum-szolgáltatás, így a csoportos utazások szervezése és a jegyátvétel is biztosított lesz.
Viszont a jegykiadó automaták és a 9. vágány melletti Prémium váró (Premium Lounge), valamint a csomagmegőrző automaták e négy héten át nem lesznek elérhetők.
