Közzétette a MÁV, mi vár ránk négy hétig a Keleti pályaudvaron

Augusztus 25-én négy hétre bezár a Keleti pályaudvar, hogy utána megújult formában állhasson az utazóközönség rendelkezésére. E négy hét alatt módosul az érintett vonatok menetrendje, a szerelvények átmenetileg nem érkeznek a Keletibe, és nem is indulnak onnan.

Négy hét alatt megújul a Keleti pályaudvar / Fotó: Vémi Zoltán

A forgalmi szünet számos belföldi és nemzetközi vonatútvonalat érint. A MÁV csoport az utasokat sűrített BKK-járatokkal, buszpótlással, interaktív térképekkel és frissített online menetrendekkel segíti. Ebben szorosan együttműködik a BKK-val: sűrítik a villamosjáratokat, buszpótlást biztosítanak, és megerősített helyszíni jelenléttel segítik az utasokat. A MÁV interaktív térkép aloldalán a főbb kiindulási állomásokra kattintva részletesen láthatók az alternatív eljutási lehetőségek. A térképek kiemelik azokat az átszállási pontokat is, ahonnan HÉV-, a Volán- vagy BKK-járatokkal lehet továbbutazni a célállomás felé. Az oldalon már július végétől elérhetők a főbb menetrendi változások, alternatív útvonaljavaslatok, valamint az ügyfélszolgálati és jegyvásárlási információk.

A menetrendi változásokat és a felújítás részleteit Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója, Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója és Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója ismertette a helyszínen. A csoport már korábban is adott ki tájékoztatást az érintett négy hétről.

Figyelni kell: módosul az érintett vonatok menetrendje / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lesz egy kis zaj

A pályaudvar teljes lezárása során olyan munkákra kerül sor, amelyek csak a vonatforgalom teljes szüneteltetésekor végezhetők el, ilyenkor ugyanis a pályaudvar infrastruktúrája szabadon hozzáférhető. A felújítás 4,4 milliárd forintba kerül, ezt a MÁV a saját forrásából teremti elő. A munka végén a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma – ígérte már korábban a társaság. Ezenfelül a vágányokon, a váltókon és a felsővezeték-hálózaton végzendő munka számottevően javítja majd a pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, azaz a pontosságát is. A munkák végeztével – az előírt őszi utószabályozásokat követően – visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet. Csökkenni fog a tolatási, kocsirendezési műveletek ideje, így megnő a pályaudvar kapacitása, csökkennek a feltorlódások. A munkát 400-450 szakember végzi.