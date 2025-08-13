Üzemanyag: bejelentették a csütörtöktől érvényes árakat, más döntést vártak a hazai autósok

Bejelentették a csütörtöktől érvényes üzemanyagárakat. Augusztus 14-től a benzin nagykereskedelmi ára nem változik továbbra sem, a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal – írta meg szerdán a Holtankoljak árfigyelő portál.

Kiderült, hogy alakulnak csütörtöktől az üzemanyagárak / Fotó: Székelyhidi Balázs

Szerdán az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a magyarországi benzinkutatok:

95-ös benzin: 584 forint/liter

Gázolaj: 594 forint/liter

Csütörtöktől várhatóan 591 forintért lesz kapható a dízel literje, a benzin változatlanul tankolhatjuk.

Jelentősebb lépést vártak az üzemanyagárról

A piac a bejelentettnél nagyobb arányú csökkenést várt. Az elemzők arra számítottak, hogy minden valószínűség szerint olcsóbb lesz a tankolás, s a piaci folyamatok alapján úgy vélik, a Mol az eddigieknél látványosabbat is léphetne.

Mindezt arra alapozták, hogy augusztus 1-jétől az olaj 71 dollárról jött le 66-ra, a dollár-forint árfolyam meg 344-ről 338-ra csökkent. Tehát mindkét fő ármeghatározó tényező jelentősen mozdult el, a magyar olajcég pedig ezt nem követte le teljes egészében, mindössze kisebb mértékben változtatott a hazai üzemanyagárakon, főképp a benzin esetében.