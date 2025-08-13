Deviza
Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatás
közlemény

Munkaügyek: 100 milliárd forinttal emelték a keretet a 30 év felettiek elhelyezkedését támogató programban

Közel 100 milliárd forinttal bővül a 30 év felettiek elhelyezkedését támogató program kerete. A támogatás magyarok tízezreit érintheti.
VG
2025.08.13, 13:30
Frissítve: 2025.08.13, 13:41

A 30 év feletti álláskeresők elhelyezkedését támogató, A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése című, európai uniós társfinanszírozással megvalósuló kiemelt projekt kerete közel 100 milliárd forinttal, 78,41-ről 175,67 milliárd forintra nőtt. A támogatás célja a 30–64 év közötti álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása és elhelyezkedésének segítése. A támogatások segítségével eddig több mint 17 ezer 30 év feletti jutott munkához az elsődleges munkaerőpiacon, és közel 8 ezren léptek képzésbe – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

kkv támogatás nemzetgazdaság
Az új támogatás keretösszegének bővítésével többen juthatnak segítséghez / Fotó: Shutterstock

A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program Plusz kiemelt fontosságú pilléreként, az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával valósul meg. 

Kinek szól?

A program támogatja az olyan hátrányos helyzetű álláskeresőket és inaktívakat, mint a tartósan álláskeresők, az 50 éven felüliek, az alacsony iskolai végzettségűek, a vidéki térségben élők, a kisgyermeket nevelők, a megváltozott munkaképességűek, az ápolási feladatokat ellátók, a romák vagy éppen a közfoglalkoztatásból kilépő személyek. A program 2029. augusztus 31-ig tervezetten 83 072 fő, korábban nem foglalkoztatott személyt fog támogatni, akiknek legalább 65 százaléka munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű résztvevő lesz.

A résztvevőket munkaviszony keretében foglalkoztató vállalkozások az új munkavállalók felvétele esetén bértámogatásban részesülhetnek a bruttó bér 50 százalékig, maximum havi 300 ezer forintig, a támogatás fix négy vagy fix hat hónapra vehető igénybe az egyén munkaerőpiaci státuszától függően. 

Képzési támogatást is kaphatunk

A projekt keretében képzési támogatás is nyújtható annak, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében – szakmai ismeretekre irányuló, hatósági és nyelvi – képzésen vesz részt. A támogatás havi mértéke legalább a minimálbér 70 százalékának megfelelő összeg, vagyis 203 560 forint, maximális havi összege pedig a minimálbér 150 százaléka, azaz 436 200 forint. A juttatás a képzés időtartamára, de legfeljebb egy évre állapítható meg. Mindezek mellett utazási költségtérítés is igényelhető, valamint a 12 év alatti, saját háztartásban élő, eltartott gyermekek után gyermekfelügyeleti költségelem is megállapítható.

Eddig a bértámogatással több mint 17 ezer munkanélküli személy elhelyezkedését segítette a program, valamint 

  • közel 8 ezer álláskereső részesült képzési támogatásban, 
  • 120 fő a lakhatási, 
  • 475 fő pedig az utazási költségeinek enyhítéséhez kapott segítséget.

Fontos bejelentés: tízezreket kapnak a kezdéshez a fiatalok

