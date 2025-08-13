Bosszantó hírt közölt a BKK, sokan nem fognak örülni neki

A bontási munkák során feltárt problémák, valamint a déli híd vártnál is rosszabb műszaki állapota miatt változik a Flórián téri felüljárók felújításának ütemezése – közölte a Budapesti Közlekedési Központ szerdán.

A Flórián téri híd rosszabb állapotban van, mint korábban hitték, csúszik a felújítás / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az ütemezetten elvégzett bontási és marási munkák során – amikor eltávolították a pályaburkolatot és a szórt szigetelést – láthatókká váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái. A független szakértő jelentős, csak a bontási munkálatok elvégzését követően láthatóvá váló, azaz a felújítás megkezdése előtt előre nem látható károsodásokat tárt fel a déli híd pályalemezén.

A felüljáró vártnál is rosszabb műszaki állapota akadályozza az új szigetelés megfelelő kialakítását. Ezért olyan – a vállalkozási szerződés feladatain túlmutató – javítások váltak szükségessé, amelyek befolyásolják a kivitelezés költségigényét, ütemezését, és elvégzésük nélkül a pályalemez tovább károsodna.

A kivitelező elkezdte a pályalemez konzolos részeinek javítását, mivel ezek elengedhetetlenek a híd stabil és üzemszerű használatához.

A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg.

A felújítás során a felüljárót az eredetileg tervezetthez képest többlet műszaki tartalommal, többek között a pályalemez javítását is magában foglalva építik újjá.

Fotó: BKK

A felújítást követően a megújult déli hídon ismét a korábban már megszokott forgalmi rend szerint haladhat majd a forgalom a Szentendrei útról Pest irányába, akkor az északi hidat zárják majd le. Az északi hídon – ugyanúgy, mint a délin – a bontással és a pályalemez alapos átvizsgálásával kezdődik a felújítás, feltételezhető, hogy a bontást követően hasonló állapottal találkozik a kivitelező, mint a jelenleg felújítás alatt álló déli hídnál.

A Flórián téri felüljárókat legutóbb 2002–2003-ban újították fel. Március 1-jén kezdődött korszerűsítésük azért szükséges, hogy a főváros és az agglomeráció közlekedésében fontos szerepet betöltő útszakaszt az elkövetkezendő évtizedekben is biztonságosan lehessen használni.