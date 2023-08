Elstartolt a SZIN fesztivál

Szerdán megnyitotta kapuit az idén 55 éves Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN), ahol mások mellett Timmy Trumpet, Lukas Graham, Rita Ora és Alok is fellép. A SZIN négy napon át, augusztus 26-ig tart az újszegedi Partfürdő területén. Tíz zenei színpadon, mintegy 215 előadó lép fel, valamint a fesztivál Civil Falujában 45 civil szervezet mutatja be tevékenységét, tart ismeretterjesztő előadásokat – közölte Kolonics Erika, a fesztivál igazgatója.

Fotó: Sándor Judit / Délmagyarország

Az igazgató kiemelte,

rekordszámú résztvevőt várnak az idei fesztiválra, mivel csaknem 12 ezer bérletet értékesítettek, és soha nem volt még korábban, hogy a nyitónap előtt eladják azokat.

A bérleteken kívül napijegyekkel is be lehet jutni, de a pénteki jegyek már elfogytak.

A nemzetközi sztárok mellett a magyar könnyűzenei előadók színe-java is fellép: mások mellett Majka, Azahriah, a Halott Pénz, Krúbi, a Carson Coma, a Quimby, a Wellhello, az Ivan & The Parazol, a Margaret Island, a Bohemian Betyars, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Budapest Bár, a Bëlga, Dzsúdló, Beton.Hofi, Lil Frakk x 6363, Pogány Induló x Ótvar Pestis, de fellép a Parno Graszt, a Söndörgő és Szabó Balázs Bandája is.

A fesztiválon újdonságnak számít a vándor vurstli, amellyel a szervezők a hajdani nagyvárosok forgatagának hangulatát szeretnék felidézni vásári játékokkal, mutatványokkal, céllövöldével, jósokkal és még sok érdekességgel – részletezte Kolonics Erika.