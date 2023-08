Szigorodtak a magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási és tartózkodási szabályok az Egyesült Államokban. Az országba a beutazás bár nem feltétlenül nehéz, azzal tisztában kell lenni, hogy a szabályok legapróbb áthágása is rendkívül szigorú következményekkel járhat.

Fotó: AFP

Elsősorban tisztában kell lenni azzal, hogy

az Egyesült Államokba egy nem amerikai állampolgár csak úgy utazhat be, ha megadja a látogatásának a célját és annak időkeretét.

Az időkerethez vagy ESTA beutazási engedélyt kell igényelni, amely legfeljebb 90 napos tartózkodásra jogosít, vagy a célnak megfelelő vízumra van szükség. A vízumok időkeretét az országba történő beléptetésnél a határvédelmi hatóság határozza meg – a beutazás feltételeiről a New York-i magyar konzulátus honlapján lehet részletesen olvasni.

A tartózkodásra meghatározott időkeretet rendkívül komolyan veszik az Egyesült Államokban.

Akár csak egyetlen nap csúszás is szankciókat von maga után, akár a későbbi beutazástól is eltilthatják a vétkest.

Természetesen az amerikai hatóságok értékelik az önkéntes beismerést, így az USA budapesti nagykövete azt javasolja, hogy ha az országban tartózkodás feltételeit megszegte, például túltartózkodással vagy az eredeti célnak nem megfelelő tevékenységgel, az minél előbb hagyja el az országot a súlyosabb következmények elkerülése végett.

Illegálisan senki ne próbáljon az USA-ba utazni

Az Egyesült Államokban a hatóságok különösen szigorúan lépnek fel az illegális belépőkkel szemben. A hagyományos eljárás szerint, ha valaki illegálisan tartózkodik az USA-ban az egy–három hónapos idegenrendészeti őrizetre számíthat, amelyet fogdában vagy börtönben kell letöltenie. Ezt követően a bírósági eljárás az illető kiutasításával, majd kitoloncolásával ér véget.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége felhívta a figyelmet, hogy a külképviseletek nem nyújthatnak segítséget az illegális belépőknek, illetve a törvények értelmében a családi és vagyoni viszonyok rendezésére sem kap lehetőséget az elkövető. A kitoloncolt személyt a bűnössége mértékétől függően öt–tíz évre tiltják ki az Egyesült Államokból, de ennél hosszabb időre is szólhat a büntetés, ha illegálisan vállalt munkát az illető.

A legfrissebb szabályok értelmében azok a magyar állampolgárok, akik Magyarország határain kívül születtek, kizárólag vízumkérelem benyújtásával kaphatnak beutazási engedélyt az USA-ba.

Mi az az ESTA beutazási engedély?

Az ESTA beutazási engedély egy elektronikus dokumentum, amelyet akkor kell igényelni az amerikai kormány honlapján, ha valaki vízum nélkül utazna az Egyesült Államokba. A magyar állampolgárok a bordó magánútlevelükkel turistaként vagy üzleti célból maximum 90 napra ugyan vízum nélkül utazhatnak az USA-ba, de az ESTA beutazási engedélyt ilyenkor is ki kell kérni.

Fotó: Cseh Gábor

Az ESTA beutazási engedélyt javasolt a Magyarországról történő indulás előtt 72 órával kérelmezni. Ez az engedély nem számít vízumnak, a határvédelmi hatóság túlnyomórészt engedélyezni szokta.

Az engedély korábban a jóváhagyástól számított két évig volt érvényes, de az új korlátozások értelmében, már csak egy év az érvényességi ideje.

Fontos hangsúlyozni, hogy a belépést követően legfeljebb 90 napig lehet vele az USA-ban tartózkodni. Ez az engedély akkor is szükséges, ha az utazó tranzit állomásként érkezik az USA-ba, és onnan utazik is tovább.

Az ESTA beutazási engedély a jóváhagyástól számított egy éven belül egy beutazásra vagy tranzitálásra jogosít.

Mit kell tenni, ha elutasítják az ESTA beutazási kérelmet?

Az ESTA beutazási engedélyt online kell igényelni, egyes esetekben pedig előfordulhat elutasító válasz. Ilyenkor a beutazás csakis vízummal megvalósítható, amit a magyar állampolgárok az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén kérelmezhetnek.

Az ESTA beutazási engedély csakis a turista- vagy üzleti utakra vonatkozik,

aki tanulmányi, munkavállalási vagy más céllal érkezne az USA-ba, vagy a tervezett út 90 napnál hosszabb lenne, annak mindenképpen a megfelelő vízumot kell igényelnie a konzulátuson.

Szintén kötelező vízumot kérnie annak, akinek még régebbi típusú, kék útlevele van.

Csakis vízummal utazhatnak az Egyesült Államokba, akik 2011. március 1-jén vagy az után jártak Iránban, Irakban, Szudánban, Líbiában, Szomáliában, Jemenben vagy Szíriában.

Belépés az USA-ba

Az, hogy valaki rendelkezik ESTA beutazási engedéllyel vagy érvényes vízummal, még nem jelenti azt, hogy be is léphet az Egyesült Államokba. A határ átlépését minden estben az amerikai határőrség engedélyezi, tehát minden szükséges dokumentum melletti is visszafordíthatnak bárkit a határon. Az engedéllyel együtt a végleges tartózkodási időt is a határőrség szabja meg.

A határon a hatóság ellenőrizheti az oda-vissza szóló repülőjegyet, a szállásfoglalást, a megfelelő anyagi fedezetet és ezenkívül bármit mást is. Kivizsgálhatják az utazó szándékát, vagyis hogy a vízumban vagy az engedélyben szereplő utazási célnak megfelelő tervei vannak-e az illetőnek. Gyanú esetén a belépést megtagadhatják, az utazót őrizetbe vehetik és kitoloncolhatják.

A határátkelőhelyeken a hatóság döntése ellen nem lehet semmilyen jogorvoslattal élni.

A tartózkodást az ESTA-engedéllyel utazók számára (tehát, akik nem vízummal utaznak) a határőrség a belépéskor határozza meg. Ilyenkor az útlevélbe belepecsételik azt a dátumot, ameddig az utazónak el kell hagynia az Egyesült Államok területét. A tartózkodás ideje alatt az utazó nem tud státuszt váltani, tehát nem igényelhet sem vízumot, sem tartózkodási engedélyt.

Az Egyesült Államokba történő beutazásnak számos más fontos szabálya van. Ilyenek például a házi kedvenccel utazás, az élelmiszerekre vonatkozó előírások, a különböző gyógyszerek, szeszes italok vagy a pénzzel és más pénzeszközökkel történő utazás. Az ezekre vonatkozó részletes szabályokat az USA magyarországi nagykövetségének oldalán elérhetik.

Mi történik, ha valaki nem hagyja el időben az országot?

A tartózkodási idő megszegése súlyos következményekkel jár az Egyesült Államokban. Ha valaki a számára kijelölt időn belül nem hagyja el az országot, annak javasolt ezt minél előbb megtenni, az enyhébb következmények érdekében.

Fotó: Elijah Nouvelage / AFP

Aki vízummal vagy ESTA-engedéllyel utazott az USA-ba, és akár csak egyetlen nappal is a kijelölt időnél tovább maradt, az a következő büntetésekre számíthat:

Ha a túltartózkodás nem hosszabb 180 napnál, és az illető önszántából elhagyja az országot, akkor a külföldi állampolgárt három évre kitilthatják az Egyesült Államokból.

Aki egy évnél hosszabb ideig marad az USA-ban engedély nélkül, de végül önszántából elhagyja az országot, az tíz év kitiltásra számíthat.

Ha valaki ESTA-engedéllyel utazott az USA-ba, és az országot időre nem hagyta el, az a jövőben kizárólag vízummal utazhat az Egyesült Államokba. A magyar konzulátus felhívta rá a figyelmet, hogy aki ebbe a kategóriába esik, az csak nagyon hosszadalmas eljárás után juthat vízumhoz, és ilyenkor gyakori az elutasítás is.

Kiutasítási eljárás

A kiutasítási eljárás vagy kitoloncolás minden olyan külföldi állampolgárral szemben alkalmazható, aki bűncselekményt követ el az USA-ban, vagy veszélyezteti a közbiztonsáot. Ebbe a kategóriába tartozik az is, aki az engedélyezett időn túl marad az USA területén.

A szövetségi rendvédelmi szerveknek jogában áll lejárt vízum, illetve belépési engedély, túltartózkodás vagy illegális munkavállalás estén az Egyesült Államok területén elfogott külföldi állampolgárokat őrizetbe venni és velük szemben eljárást indítani.

Az őrizet, ahogy már fentebb írtuk egy–három hónap fogva tartást is jelenthet. Ezt követően az illetőt kiutasítják, majd kitoloncolják az országból.

Normál esetben az illető öt–tíz évig nem léphet be az USA-ba, de illegális munkavállalás esetén ez az idő sokkal hosszabb is lehet.

Az USA-ban történő munkavállaláshoz minden esetben munkavállalói vízumra van szükségük a külföldi állampolgároknak. A munkavállalói vízum megszerzésének feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen érvényes amerikai munkáltatói ajánlattal. Ha a magyar állampolgár az ajánlat elfogadása mellett dönt, akkor előbb a munkaadójának munkavállalási engedélyt kell részére beszereznie az USA Állampolgársági és Bevándorlási Ügyek Hivatalától. Ennek az engedélynek az eredeti példányával lehet munkavállalói vízumért folyamodni az Egyesült Államok budapesti nagykövetségéhez.