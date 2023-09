Venezuela egy nagyszabású akció keretében, 11 ezer katona bevetésével foglalta el egy bűnszervezet főhadiszállását. A tocoroni börtön szolgált a Tren de Aragua banda bázisaként. A telepre saját állatkertet, medencét és még játéktermet is építettek.

Fotó: AFP

A venezuelai kormány gratulált a rendfenntartóknak, hogy sikerült elfoglalni a börtönt – írta meg az Aljazeera. Külön kiemelték, hogy ezzel a szervezett bűnözős magjára tudtak csapást mérni. A belügyminiszter bejelentette, hogy a börtönből a rabokat egy másik létesítménybe szállítják át.

Felicito a los más de 11 mil efectivos de la FANB y fuerzas policiales por la exitosa intervención del Centro Penitenciario de Tocorón. Ahora nos preparamos para la segunda fase de la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro. ¡Vamos hacia una Venezuela libre de bandas… pic.twitter.com/nglrnXJbEM — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 20, 2023

Fordítás: Gratulálok a hadseregek és a rendőrségnek a Tocoron Büntetés-végrehajtási Központ sikeres visszafoglalásáért. Folytatjuk a munkát, hogy egy bűnbandáktól mentes Venezuelában élhessünk.

A művelet során több fogvatartottnak sikerült megszöknie.

A kormány jelezte, hogy egy második hadművelet során felkutatják és elkapják a menekülteket.

A Tren de Aragua Venezuela legnagyobb bűnszervezete, amely a szomszédos országokban is tevékenykedik. Becslések szerint a bandának körülbelül 5000 tagja van. A Tren de Aragua nagyjából 10 évvel ezelőtt tűnt fel, emberrablásokban, kábítószer-kereskedelemben, prositucióban és zsarolásban is részt vesznek. A banda Venezuela gazdasági és politikai válságát kihasználva tudott növekedni az elmúlt években, egész addig, hogy végül már az illegális aranybányászatban is benne volt kezük. A bandát Hector Guerrero Flores vezeti.

A központjukként szolgáló börtönt a bandavezérek szállodájaként jellemezték. Volt saját éjszakai klubja, étterme, baseballpályája, sőt, még bankja is.