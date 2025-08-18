Ezt most már tényleg nem tudják kimagyarázni: feketén-fehéren kiderült, Európa pénzeli az oroszokat – döbbenetes összeget fizetett ki az Európai Unió

Az idei év első felében az Európai Unió jóval többet fizetett az Oroszországból importált cseppfolyósított földgázért, mint a tavalyi azonos időszakban az EU statisztikai hivatala, az Eurostat jelentése alapján.

Európa pénzeli az oroszokat, feketén-fehéren kiderül / Fotó: Wojciech Wrzesien / Shutterstock

Az EU 2025 első fél évében mintegy 4,48 milliárd euró értékben importált cseppfolyósított földgázt Oroszországból. Az előző év azonos időszakában ez az érték még körülbelül 3,47 milliárd euró volt az Eurostat adatai szerint.

Az EU az energiaellátása érdekében folyékony földgázt importál Oroszországból, annak ellenére, hogy Moszkva továbbra is háborút folytat Ukrajna ellen.

A mennyiség nem csökken. Az év első hat hónapjában összesen mintegy 26,9 milliárd euró értékben importált az EU folyékony földgázt.

A legnagyobb tétel – körülbelül 13,7 milliárd euró értékben – az Egyesült Államokból érkezett.

Az Európai Bizottság, azaz Brüsszel adatai szerint 2024-ben az Egyesült Államok az EU legnagyobb LNG-szállítója volt, az összes LNG-import közel 45 százalékát adta.

Az orosz olajjal és szénnel ellentétben a földgázimportra még nem vezetett be szankciókat az EU, egyes tagországainak energiaellátási függősége miatt. Orosz földgáz cseppfolyósított formában (LNG), valamint vezetéken keresztül – Török Áramlat – továbbra is érkezik az unió tagállamaiba.

A Világgazdaság hétfői cikke szerint idén még nem volt annyira olcsó a földgáz Európában, mint most. Az európai gázárak esése mögött a béke lehetősége áll elsősorban, de az európai gáztárolók jelentős töltöttsége is segíti. Az orosz energiahordozók visszatérése a világpiacra, és különösen a vezetékes szállítások növekedése Európa felé növelheti a kínálatot a kontinensen, ahol az árak csökkenését az európai gáztárolók közel 75 százalékos töltöttségi szintje is segíti.