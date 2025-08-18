Deviza
EUR/HUF395.57 +0.08% USD/HUF338.75 +0.34% GBP/HUF458.72 +0.23% CHF/HUF419.64 +0.25% PLN/HUF93.07 +0.29% RON/HUF78.18 +0.19% CZK/HUF16.16 +0.06% EUR/HUF395.57 +0.08% USD/HUF338.75 +0.34% GBP/HUF458.72 +0.23% CHF/HUF419.64 +0.25% PLN/HUF93.07 +0.29% RON/HUF78.18 +0.19% CZK/HUF16.16 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,031.79 -0.11% MTELEKOM1,922 +0.21% MOL2,978 +0.07% OTP30,540 -0.43% RICHTER10,560 +0.47% OPUS583 -0.17% ANY8,100 -0.25% AUTOWALLIS162.5 -0.92% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX9,234.56 -0.53% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,225.66 -0.2% BUX105,031.79 -0.11% MTELEKOM1,922 +0.21% MOL2,978 +0.07% OTP30,540 -0.43% RICHTER10,560 +0.47% OPUS583 -0.17% ANY8,100 -0.25% AUTOWALLIS162.5 -0.92% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX9,234.56 -0.53% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,225.66 -0.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyorsétterem
MCDonald ‘ s
applikáció
árak
kupon

McDonald’s: előkerült egy régi magyar kupongyűjtemény – relikviának számít

A Reddit egyik fórumában jelent meg néhány napja az a felvétel, amely egy 2013-ból származó, a magyarországi McDonald’s gyorsétteremlánchoz tartozó kuponlapról készült. A kedvezményeket biztosító kuponokat gyűjtő lap szinte hiánytalanul megmaradt. Manapság a fogyasztói hűséget erősítő és a forgalmat növelő kedvezménykuponokat elsősorban a gyorséttermek mobilalkalmazásai kínálják a vásárlóknak.
VG
2025.08.18, 14:40
Frissítve: 2025.08.18, 14:53

2025-ben a világon leadott éttermi rendelések (a gyorséttermek mellett idértve a hagyományos értelemben vett vendéglátóhelyeket) 60 százaléka már applikáción keresztül érkezik meg. Ebben a dinamikában nagy szerep jut fogyasztói oldalon azoknak a kedvezményeknek, a hűségprogramokban megjelenő elemeknek, amelyeket az éttermek nagy része csak az applikációt használók számára tesz elérhetővé – írja az Origo annak kapcsán, hogy mint a Redditre feltöltött fotón látható kupongyűjtő igazolja, valójában nem volt olyan rég, amikor még nem a mobiltelefonon kellett vadászni a kedvezményes ajánlatokra.

kupon, McDonald's
Egy 2013-ban kiadott, szinte hiánytalanul megmaradt McDonald’s-kuponlap bukkant fel (illusztráció) / Fotó: In Green

Kupon a múltból

A lap arról ír, hogy a hozzászólások megmutatják, sokakban még elevenen él a „kupontépkedős” időszak. Ugyanakkor a hozzászólások egy része inkább az árváltozások kérdésével foglalkozik, vagyis azzal, hogy mennyit emelkedtek a McDonald’s (akciós) ajánlatainak árai a személyes jövedelmükben beállt változáshoz mérve 2013 óta, és mennyit kell kifizetni most hasonló tartalmú akciós kuponok esetében. A lap egy korábban közölt összeállítása szerint épp a világ legnagyobb gyorsétteremláncai mutatják meg, hogy az áraik nemcsak az egyéni fogyasztás szintjén, hanem makroszinten is fontos vonatkozásokkal bírnak. 

A szinte hiánytalanul megmaradt kuponlap 2013-ból:

Az áremeléseket persze a legnagyobb vállalatok sem tudják elkerülni, ami fogyasztói oldalon nyilván kellemetlen tapasztalatot jelent a kasszáknál, ám nem érdemes elfelejteni, hogy az árak emelkedését tetemes bérkiáramlás és reálbér-növekedés ellensúlyozta az elmúlt években is.

További részletek az Origo cikkében olvashatók

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu