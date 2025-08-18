McDonald’s: előkerült egy régi magyar kupongyűjtemény – relikviának számít

2025-ben a világon leadott éttermi rendelések (a gyorséttermek mellett idértve a hagyományos értelemben vett vendéglátóhelyeket) 60 százaléka már applikáción keresztül érkezik meg. Ebben a dinamikában nagy szerep jut fogyasztói oldalon azoknak a kedvezményeknek, a hűségprogramokban megjelenő elemeknek, amelyeket az éttermek nagy része csak az applikációt használók számára tesz elérhetővé – írja az Origo annak kapcsán, hogy mint a Redditre feltöltött fotón látható kupongyűjtő igazolja, valójában nem volt olyan rég, amikor még nem a mobiltelefonon kellett vadászni a kedvezményes ajánlatokra.

Egy 2013-ban kiadott, szinte hiánytalanul megmaradt McDonald’s-kuponlap bukkant fel (illusztráció) / Fotó: In Green

Kupon a múltból

A lap arról ír, hogy a hozzászólások megmutatják, sokakban még elevenen él a „kupontépkedős” időszak. Ugyanakkor a hozzászólások egy része inkább az árváltozások kérdésével foglalkozik, vagyis azzal, hogy mennyit emelkedtek a McDonald’s (akciós) ajánlatainak árai a személyes jövedelmükben beállt változáshoz mérve 2013 óta, és mennyit kell kifizetni most hasonló tartalmú akciós kuponok esetében. A lap egy korábban közölt összeállítása szerint épp a világ legnagyobb gyorsétteremláncai mutatják meg, hogy az áraik nemcsak az egyéni fogyasztás szintjén, hanem makroszinten is fontos vonatkozásokkal bírnak.

A szinte hiánytalanul megmaradt kuponlap 2013-ból:

Az áremeléseket persze a legnagyobb vállalatok sem tudják elkerülni, ami fogyasztói oldalon nyilván kellemetlen tapasztalatot jelent a kasszáknál, ám nem érdemes elfelejteni, hogy az árak emelkedését tetemes bérkiáramlás és reálbér-növekedés ellensúlyozta az elmúlt években is.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.