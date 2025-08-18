Deviza
EUR/HUF395.57 +0.08% USD/HUF338.75 +0.34% GBP/HUF458.72 +0.23% CHF/HUF419.64 +0.25% PLN/HUF93.07 +0.29% RON/HUF78.18 +0.19% CZK/HUF16.16 +0.06% EUR/HUF395.57 +0.08% USD/HUF338.75 +0.34% GBP/HUF458.72 +0.23% CHF/HUF419.64 +0.25% PLN/HUF93.07 +0.29% RON/HUF78.18 +0.19% CZK/HUF16.16 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,031.79 -0.11% MTELEKOM1,922 +0.21% MOL2,978 +0.07% OTP30,540 -0.43% RICHTER10,560 +0.47% OPUS583 -0.17% ANY8,100 -0.25% AUTOWALLIS162.5 -0.92% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX9,234.56 -0.53% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,225.68 -0.19% BUX105,031.79 -0.11% MTELEKOM1,922 +0.21% MOL2,978 +0.07% OTP30,540 -0.43% RICHTER10,560 +0.47% OPUS583 -0.17% ANY8,100 -0.25% AUTOWALLIS162.5 -0.92% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX9,234.56 -0.53% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,225.68 -0.19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
menetrend
útlezárások Budapesten
Augusztus 20
BKK
nemzeti ünnep

Végleges: eldőlt, korlátozza-e augusztus 20-án a BKV-t Karácsony Gergely – itt a hivatalos menetrend

Az államalapítás ünnepe 2025-ben szerdára esik. Augusztus 20-án a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is lesznek változások a fővárosi közlekedésben. A BKK bejelentette a részleteket.
VG
2025.08.18, 14:12

Augusztus 20. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap Magyarországon. 2025-ben nem lesz az államalapítás ünnepe miatt hosszú hétvége, mivel szerdai napra esik. Munkanap-áthelyezésre nem kell készülnünk, arra azonban érdemes számítani, hogy a tömegközlekedésben változások lesznek, ahogy a boltok nyitvatartásában is.

Tűzijáték-6 augusztus 20
Augusztus 20.: bejelentette az ünnepi menetrendet a BKK / Fotó: Kállai Márton / MW

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfői közleményében tudatta, hogy a nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt a fővárosban több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, melyek érintik a közösségi közlekedést is.

Korábban még az is felemerült, hogy augusztus 20-án csak minimális szinten lenne biztosítva a tömegközlekedés. Június végén ugyanis még olyan forgatókönyv is létezett, hogy ha Budapest a szolidaritási hozzájárulás körüli vita kapcsán nem tud megegyezni a kormánnyal, akkor a főváros vezetése súlyos következményeket léptet életbe. Mivel a BKK bejelentette az ünnepi közlekedési rendet, így úgy tűnik, hogy ez a forgatókönyv nem következik be.

Lezárások lesznek augusztus 20-án

A közlekedési vállalat kiemelte, hogy továbbra is korlátozva van a Lánchíd, az alsó rakpartok, a Budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma, emellett szerdán, a reggeli órákban a légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét, délután a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani. A tűzijáték miatt 19:00-tól a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatok, különösen a metrók igénybevételét javasolja.

Hozzátették, hogy a tűzijáték szerdán 21:00-kor kezdődik, és várhatóan 21:35-kor ér véget. A tervek szerint 16:00-tól korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen, az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak. A tűzijáték után, 21:35-től a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt.

Így alakul Budapest közlekedése a nemzeti ünnepen

Közúti korlátozások, zárások:

  • a pesti alsó rakpart zárva van a Margit híd és a Közraktár utca között, és a budai alsó rakpart a Rákóczi híd és a Margit híd között;
  • a Lánchídon csak a gyalogosok közlekedhetnek, majd 19:00-tól teljes szélességében lezárják a hidat a gyalogos forgalom elől is;
  • folyamatos a korlátozás a Budai Vár területén;
  • a Magyar Ízek Utcája miatt zárva van a Lánchíd utca és a Várkert rakpart;
  • továbbra is lezárva marad a Műegyetem rakpart;
  • 16:00-tól korlátozzák a közúti forgalmat a Margit hídon, az érintett autóbuszok mindkét irányban a villamosvágányokon közlekednek;
  • 19:00-tól teljes szélességében lezárják a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat, a Lánchidat és a Margit hidat;
  • 14:00 és 20:00 között a Szent Jobb-körmenet miatt korlátozzák a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca forgalmát és a Bazilika környékét.

Közösségi közlekedési változások augusztus 20-án, szerdán napközben:

  • a 2-es a 2B és a 23-as villamosok az első járat indulásától 19:30-ig, valamint 22:00 után a déli végállomásuk és a Március 15. tér között közlekednek;
  • a 19-es villamos 19:00-ig megosztva, a Kelenföldi pályaudvar és a Döbrentei tér, valamint a Bécsi út/Vörösvári út és a Clark Ádám tér között közlekedik;
  • a 41-es villamos 19:00-ig a Rudas gyógyfürdő és a Margit híd budai hídfő között a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekedik;
  • a 16-os autóbusz nem közlekedik, a Budai Vár a Széll Kálmán tér felől a Bécsi kapu térig közlekedő 16A busszal, valamint a Deák tér felől az Erzsébet hídon át közlekedő 216-os busszal érhető el;
  • a 105-ös, a 210B és a 216-os autóbuszok 19:00-ig mindkét irányban az Erzsébet hídon át közlekednek;
  • a 178-as autóbusz 19:00-ig a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik;
  • a 9-es busz és a 72-es trolibusz 12:00 és 20:00 között egyik irányban sem áll meg a Szent István-bazilika megállóhelyen;
  • a 15-ös autóbusz üzemkezdet és 14:00 között a Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Kálmán Imre utca–Honvéd utca útvonalon, a Nyugati pályaudvar érintésével, 14:00 és üzemzárás között rövidített útvonalon csak a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között, továbbra is a Nyugati pályaudvar érintésével közlekedik.
  • A pesti felső rakpartok korlátozásakor a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok előreláthatólag 19:30 és 22:00 között csak a Boráros térig közlekednek.

Az augusztus 20-i tűzijáték idején, valamint az azt megelőző, illetve az azt követő időszakban a BKK járatai az aktuális forgalmi viszonyoknak, korlátozásoknak megfelelően közlekednek. Valós idejű információk a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon érhetők el a járatok közlekedésével kapcsolatban.

A BKK alternatív eljutási lehetőségként a sűrítve közlekedő M1-es, M2-es, M3-as M4‑es metrók igénybevételét ajánlja az ünnepi rendezvénysorozatra kilátogatóknak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu