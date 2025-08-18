Végleges: eldőlt, korlátozza-e augusztus 20-án a BKV-t Karácsony Gergely – itt a hivatalos menetrend

Augusztus 20. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap Magyarországon. 2025-ben nem lesz az államalapítás ünnepe miatt hosszú hétvége, mivel szerdai napra esik. Munkanap-áthelyezésre nem kell készülnünk, arra azonban érdemes számítani, hogy a tömegközlekedésben változások lesznek, ahogy a boltok nyitvatartásában is.

Augusztus 20.: bejelentette az ünnepi menetrendet a BKK / Fotó: Kállai Márton / MW

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfői közleményében tudatta, hogy a nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt a fővárosban több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, melyek érintik a közösségi közlekedést is.

Korábban még az is felemerült, hogy augusztus 20-án csak minimális szinten lenne biztosítva a tömegközlekedés. Június végén ugyanis még olyan forgatókönyv is létezett, hogy ha Budapest a szolidaritási hozzájárulás körüli vita kapcsán nem tud megegyezni a kormánnyal, akkor a főváros vezetése súlyos következményeket léptet életbe. Mivel a BKK bejelentette az ünnepi közlekedési rendet, így úgy tűnik, hogy ez a forgatókönyv nem következik be.

Lezárások lesznek augusztus 20-án

A közlekedési vállalat kiemelte, hogy továbbra is korlátozva van a Lánchíd, az alsó rakpartok, a Budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma, emellett szerdán, a reggeli órákban a légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét, délután a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani. A tűzijáték miatt 19:00-tól a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatok, különösen a metrók igénybevételét javasolja.

Hozzátették, hogy a tűzijáték szerdán 21:00-kor kezdődik, és várhatóan 21:35-kor ér véget. A tervek szerint 16:00-tól korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen, az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak. A tűzijáték után, 21:35-től a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt.