Először szólalt meg a Mol az orosz olaj leállításáról: rögtön fontos részleteket árult el – ez történik most a Barátság kőolajvezetékkel

Miután ukrán támadás után leállt az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, a Mol is megszólalt a fejleményekről. Az olajtársaság igyekszik nyugtatni a kedélyeket, mondván a szállítások hamarosan újraindulnak.

A Barátság kőolajvezeték kulcsszerepet játszik hazánk olajellátásában/Fotó: AFP

A Mol egy szóvivője a támadás kapcsán lapunknak azt írta, hogy:

A műszaki helyreállítás folyamatban van, amely után a nyersolajszállítások újraindulnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

A Barátság kőolajvezetéket és kapcsolódó létesítményeit nem először érte találat a három és fél éve tartó háború során, és a helyreállítások általában nem vettek igénybe pár napnál több időt.

Hétfő reggel érkezett a hír: leállt az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken

A vezeték elleni támadásról hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be Facebook oldalán, miközben arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazánk energiabiztonsága elleni támadás felháborító és elfogadhatatlan.

A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyagellátás biztosítását.

A Barátság kőolajvezeték ellen az utóbbi napokban megszaporodtak a támadások, többek között a múlt héten is találat ért egy fontos szivattyúállomást a létesítmény oroszországi szakaszán.

Ezért az ukrajnai háború mielőbbi lezárása hazánk energiabiztonsága szempontjából is fontos fejlemény lenne, hiszen kikerülne a célkeresztből a Barátság kőolajvezeték is.