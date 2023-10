Száraz november: napokon belül jelentkeznek a pozitív hatások, ha letesszük az alkoholt

Elérkezett a november, azzal pedig az alkoholfogyasztók egyik legnagyobb kihívása, mégpedig az, hogy egy egész hónapon át képesek-e megállni az italozás mellőzését.

Sokan nem is tudják, hogy orvosi értelemben alkoholistának számítanak.

Fotó: Shutterstock

Az alkohol fizikailag és pszichésen is tönkreteheti a fogyasztókat, de a társadalomra nézve is káros. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az alkoholfogyasztás világszerte évente hárommillió halálesethez, és annál is több embernél egészségkárosodáshoz vezet. Az italozás a korai halálozás és rokkantság vezető kockázati tényezője a 15 és 49 év közöttiek körében, az összes halálozás 10 százalékát okozza ebben a korcsoportban. A túlzott alkoholfogyasztás pedig a megbetegedések 5,1 százalékáért felelős.

Az alkohol növeli a szervezet ösztrogénszintjét, így a férfiaknál előfordulhat mellmegnagyobbodás, a szőrzet ritkulása és a nőies típusú elhízás.

Habár az alkohol ellazulást és álmosságot vált ki, azaz segíthet elaludni, megzavarhatja az alvási ciklust, és ronthatja az alvás minőségét. Egy kutatás szerint a férfiak esetében két, nőknél pedig már egy ital 24 százalékkal rontja az alvásminőséget. Sőt, az alkohol súlyosbítja az alvási apnoét azzal, hogy a torok izmait ellazítja, és így a légutak beszűkülnek. A Sleep Foundation úgy találta, hogy a hosszú távú alkoholfogyasztás álmatlanságot és egyéb krónikus alvási problémákat okozhat.

Mikor beszélünk alkoholizmusról?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) definíciója szerint akkor beszélünk ilyen szenvedélybetegségről, ha „az alkohol fogyasztása belső fizikai vagy lelki kényszerhatásra történik, azaz ha kialakul valamiféle függőség”.

Az ivás miatt az egyén elveszítheti a munkáját, ami szegénységbe taszíthatja. Az ital hat az ítélő- és koncentrálóképességre, ami családon belüli erőszakhoz vagy más törvénysértéshez vezethet. A várandósság és szoptatás alatti alkoholizálás pedig károsítja a magzatot.

Az alkoholisták körében több mint ötezerszer gyakoribb (10-20 százalék) az öngyilkosságok száma, mint a teljes lakosság esetén.

Az NNK kiemeli, hogy a szülő betegsége a gyermekei érzelmi fejlődésében életük végéig tartó kárt okozhat.

Legfeljebb mennyi alkoholbevitel ajánlott?

A Semmelweis Egyetem tájékoztatása szerint a felnőtt férfiaknak napi legfeljebb két, a felnőtt nőknek pedig napi maximum egy standard ital ajánlott úgy, hogy mindkét nemnek legalább heti két nap szünetet kell hagynia a fogyasztások között.

Orvosok meghatározták, hogy naponta mennyi alkoholt szabad inni úgy, hogy az még ne károsítsa a szervezetet.

Fotó: Semmelweis Egyetem, Egészségfejlesztési Központ

Érdemes figyelembe venni, hogy a máj óránként körülbelül 5-8 gramm alkoholt képes feldolgozni.

Alkoholizálás terén a nők nemsokára utolérik a férfiakat Kevesen tudnak arról, hogy a nőkre veszélyesebb az alkohol, mint a férfiakra. Az Egyesült Államokban rohamosan emelkedik azoknak a női áldozatoknak a száma, akiknek a halálát közvetve vagy közvetlenül az alkohol okozta. A romló tendencia rávilágít arra, hogy az amerikai közegészségügyi hatóságoknak és az egészségügyi rendszernek is lépnie kell a megelőzés érdekében.

Miért jó elhagyni az alkoholt?

Az alkohol elhagyása számos egészségügyi előnnyel jár, például csökken a koleszterinszint, a daganat, a cukorbetegség kockázata és jobb lesz az emésztés. Az egészségesebb szervezet pedig jobb hangulatot eredményez, és a kórokozókkal szemben nagyobb ellenálló képességet ad. Sőt, az alkoholmentesség szebbé is tesz. Mivel az alkohol vízhajtó hatása nem érvényesül, a bőr hidratáltabbá, puhábbá és feszesebbé válik.

Az italozás elhagyásában pedig az a legjobb, hogy a pozitívumok szinte azonnal érezhetők. Az alkoholbevitel megszűnése után két-három nappal a méreganyag eltűnik a szervezetből, a véráram és a belső szervek működése helyreáll. A leállás után öt-hét napon belül a hangulat jobb lesz, ami elősegíti a jobb alvást. Másfél héttel később a sejtek is regenerálódnak, ami megnövekedett fizikai energiához vezet, egy hónap alatt pedig a laborértékek is normalizálódnak, amivel számos krónikus betegség kockázata csökken, vagy maga a betegség enyhül – foglalta össze a Daily Mail.

A leszokásban segíthet terápia, az anonim alkoholisták közege és különféle készítmények is. Többek közt már létezik az alkohol iránti vágyat mérséklő gyógyszer.

Mit tegyünk, hogy ne váljunk alkoholistává?

A legfontosabb a lelki egészség. Kérjünk segítséget a háziorvostól, pszichológustól, vagy keressünk egyéb lehetőségeket annak érdekében, hogy a bánatunkat ne egy káros pótcselekvéssel vagy az alkohollal nyomjuk el.

A praktikumok terén pedig az NNK szerint

semmiképpen sem szabad mindennap inni, töményet pedig egyáltalán nem ajánlott,

valamint az alkoholt mindig étkezések alkalmával igyuk, hogy a hatás mérsékeltebb legyen.

Brit kutatók szerint azonban az alkohol mértékletes fogyasztása a 40 év felettieknek egészségügyi előnyökkel járhat.

Azért, hogy megtudja, alkoholista-e, nagyszerű próbatétel lehet a Száraz November kihívás, amelyet a Magyar Orvosi Kamara is támogat.