Mintha háború dúlna Németországban: rakéták, Molotov-koktélok, sebesült rendőrök és több száz letartóztatás – így telt a szilveszter A számok alapján nagyobb felfordulás volt most szilveszterkor Németországban, mint tavaly. Több rendőr sérült meg és többeket is tartóztattak le. Száz fős csoportok támadtak rá a rendfenntartó erőkre, igaz, ezek tömeges előfordulásáról most nem érkeztek hírek. Molotov-koktélt dobtak viszont egy menetrend szerinti buszra és egy nyugdíjasotthonba is rakéta repült. Ehhez képest az illetékesek mégis sikerről beszélnek.