Bajban a világ, egyre erősebbek a hurrikánok

A klímaváltozás az egész Földre hat, így a hurrikánokra is. Kutatók szerint a felmelegedés miatt annyira megnőtt ezen időjárási jelenségek ereje, hogy manapság már nem elég az erősségük meghatározására használt 5 fokozatú skála.

A megahurrikánokat részben a globális felmelegedés hozza létre.

Fotó: Shutterstock

Gyorsabb, mint egy Ferrari

A kutatók úgy találták négy évtized műholdfelvételei alapján, hogy habár a hurrikánok száma nem változott, a forgószelek intenzitása jelentősen megnőtt. Az elmúlt tíz évben öt ilyen időjárási jelenség szélsebessége haladta meg a 309 kilométer per órát.

Mára egyes hurrikánok a Ferrarinál is gyorsabbak

– állítja Michael Wehner, az amerikai Lawrence Berkeley National Laboratory tudósa, egyike azoknak a szakértőknek, akik a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint bevezetnék a hatos kategóriát a Saffir–Simpson-féle skálán. Az említett skálát mintegy fél évszázada Herbert Saffir építőmérnök és Robert Simpson meteorológus találták ki a trópusi viharoknál (63–118 kilométer per óra) erősebb hurrikánok erejének mérésére.

A skála a szélerősséget tekintve jelenleg így néz ki:

1-es kategória: 119–153 kilométer per óra

2-es kategória: 154–177 kilométer per óra

3-as kategória: 178–208 kilométer per óra

4-es kategória: 209–251 kilométer per óra

5-ös kategória: ≥252 kilométer per óra

Az utolsó kategória akkora erejű hurrikánokat jelöl, amelyek katasztrofális károkat okoznak: házakat tesznek a földdel egyenlővé, a romok településeket vághatnak el a világtól, akár hónapokig tartó áramkimaradást okozva, sőt a terület nagy része hónapokra lakhatatlanná válhat.

„A fő célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az éghajlatváltozás a legintenzívebb viharokra is hatással van” – magyarázta Wehner a The Guardiannek. Kijelentése visszhangozza azokat a tanulmányokat, amelyek szerint a megahurrikánokat részben a globális felmelegedés hozza létre. A Nature folyóiratban két éve megjelent tanulmány egyértelműen rávilágít, hogy

az ember okozta felmelegedés áll az egyre pusztítóbb hurrikánok hátterében.

Miért nőtt a hurrikánok erőssége?

A globális felmelegedés miatt nemcsak a sarki jég olvad nagyobb mértékben, de az óceánok is jobban melegednek. Emiatt a levegő is melegszik, a páratartalma megnő, és az nagyobb energiát szállít. Magyarországon is a levegő nedvességtartalma miatt hevesebbek a viharok, mint voltak korábban.

Az amerikai tudósok javaslata nem az első a klímaváltozás miatt. Az ausztrál meteorológiai szolgálat új színnel – lilával – egészítette ki az időjárási térképeit az extrém hőség jelölésére, míg az amerikai kormány három új riasztási kategóriával egészítette ki a korallok hőstressz-szintjét.