Állandó letelepedési jogot biztosít a klímaváltozás miatt otthonukat vesztő tuvaluiaknak Ausztrália a két ország közötti, pénteken bejelentett széles körű új biztonsági és védelmi szerződés keretében.

A kilenc, a Csendes-óceánból alig kiemelkedő szigetből álló, nagyjából 11 200 lakosú országból évi 280 főt fogad majd be Ausztrália, és arra is ígéretet tett, hogy segít a szigetek lakóinak abban is, hogy otthonukban maradjanak a tengerszint emelkedése ellenére.

Tuvalut elnyelheti a Csendes-óceán.

Fotó: Mario Tama / Getty Images

A Tuvalu nyelvén jó szomszédi viszonyt és kölcsönös tiszteletet jelentő Falepili Uniónak nevezett szerződés értelmében a tuvalui főváros Funafuti területét is megnövelnék 6 százalékkal, hogy a szigetország könnyebben tudjon alkalmazkodni a klímaváltozás által támasztott kihívásokhoz – írja a The Guardian.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök szerint a megállapodás értelmében Ausztrália lesz Tuvalu választott biztonsági partnere, ennélfogva a kontinensnyi ország természeti katasztrófák, járványok és katonai agresszió esetén is Tuvalu védelmére siet.

A biztonsági garanciáért cserébe a szigetcsoport csak ausztrál beleegyezéssel köthet biztonsági és védelmi megállapodást bármely más országgal.

Ráadásul ezt kifejezetten széleskörűen alkalmazzák, abba a védelem és rendvédelem, határvédelem, kiberbiztonság, a kikötőket is érintő kritikus infrastruktúra, a telekommunikáció és az energetikai infrastruktúra is beletartozik, mely területek Kína számára is fontosak.

A megállapodás egy évvel azután, hogy Peking a Salamon-szigetekkel kötött védelmi megállapodást, stratégiai siker az ausztrálok számára. A szerződést a 18 tagállamot számláló Csendes-óceáni Fórumon, a Cook-szigeteken jelentették be.

Ausztrál kormányzati források szerint az évi 280 tartózkodási engedélyt kapó tuvaluit a szigetcsoport választja ki, amit Kausea Natano tuvalui miniszterelnök azzal indokolt, hogy így elkerülhető az agyelszívás.

A Csendes-óceánon fekvő szigetországok közül több is a klímaváltozást tartja biztonságát tekintve a legnagyobb fenyegetésnek, emiatt aggódva szemlélik az új ausztrál földgáz- és szénprojektek bejelentését. Ausztrália a világ ötödik legnagyobb széntermelője, csak Kína, India, Indonézia és az Amerikai Egyesült Államok előzi meg.