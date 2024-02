Ezek a jelenleg kapható legdrágább Lego-szettek

A Lego a világ egyik leghíresebb játéka. Minden évben a játékeladási listák élén állnak a dán cég építőkockái, amikkel játszva már több generáció is felcseperedett. A Lego valahol több mint egy játék, hiszen az egyes szetteket felnőttek is megvásárolják, erre pedig a gyártó is hamar rájött. Vannak olyan dobozok, amiken ott virít a 18 éves kortól ajánlott jelzés. A legdrágább Lego készletekért pedig egy kisebb hitelt sem árt felvenni.

Legdrágább Lego a Star Wars Millennium Falcon (75192)

A Lego varázsa legfőképp a kreativitásban jelenik meg. Kis építőkockákból lehet megalkotni szinte bármit, amit csak el tudunk képzelni. Viszont a legdrágább szettek nem a sima kockákból és téglalapokból állnak, hanem különböző franchise-okat, vagy ikonikus építményeket ábrázolnak – írta meg a Dexerto.com.

A hivatalos árakat és a készletek adatait a Lego magyarországi honlapjáról gyűjtöttük össze.

Melyik a legdrágább Lego?

Aki kicsit jobban ismeri a Legót, az most meglepődhet, hiszen a legdrágább szett nem az, amire sokan gondolnának. Egész pontosan az első helyen holtverseny alakult ki, hiszen a Lego Star Wars AT-AT lépegetőért, illetve a Lego Star Wars Millennium Falconért átszámítva

340 ezer forintot kell letenni a pénztárnál.

A dobogó tetején mégis mindenki kedvenc robottevéje állhat, mivel az AT-AT lépegető kevesebb darabból áll, mint a Sólyom. Ez azt jelenti, hogy a készlet egyes darabjai drágábbak, a listán pedig így kerülhetett az élre.

Legdrágább Lego: Lego Star Wars AT-AT

A Lego Star Wars AT-AT lépegető 6 785 darabból áll. Ezekből egy 69 centiméter magas, 62 centiméter hosszú és 24 szentiméter széles. Az összeállított Lego kívül és belül is részletgazdagon lett megtervezve. A lépegető oldala levehető, hogy hozzá lehessen férni az utasterében lévő birodalmi rohamosztagosokhoz, illetve a pilótákhoz. A készlethez 9 darab minifigura is jár, hogy még autentikusabb legyen az élmény

A Lego Star Wars Millennium Falcon így a listán második helyére fért oda, de azt is el lehet fogadni, hogy valaki ezt tartja a legértékesebb Lego-szettnek. Az Ezeréves Sólyom 7 541 darabból áll össze és 8 minifigura is jár hozzá, amik között a sorozat főszereplői is ott vannak. A Lego Sólyom 84 centiméter hosszú és 56 centiméter széles. Kívül és belül is részletgazdag, a fedőlapok levételével pedig az űrhajó különböző helyiségeihez is hozzá lehet férni.

A Lego Star Warson túl

A harmadik legdrágább Lego készlet nem egy médiafranchise terméke, hanem egy munkagép élethű mása. A Lego Technic Liabherr lánctalpas daru. A gép ugyan csak 2 883 darabból áll össze, viszont különlegessége, hogy a mozgása tökéletesen mintázza az igazi munkagépét. Ezen felül egy mobilos applikáción keresztül még távirányítással is mozgatható az összeállított daru.

A Liabherr lánctalpas daru ráadásul a Lego legmagasabb modellje, hiszen összeszerelve a teljes magassága eléri az egy métert.

Ezért a különlegességért 278 ezer forintot kell leszámolni a kasszánál.

A listán tovább haladva egy újabb járműhöz érünk el, viszont ezúttal vízre szállunk. A Lego Icons sorozatának legdrágább darabja, a Titanic pontos mása. Ez a monstrum 9 090 darabból áll, teljes hosszúsága pedig eléri a 135 centimétert. Az összeszerelt modellt három részre lehet szétbontani, így pedig a belsejét is meg lehet csodálni. A kazánház, a lakosztályok és a nagy lépcsőház mása is megtekinthető így.

Egy ilyen hatalmas szettnek meg is kérik az árát: a Lego Icons Titanic-ért 275 ezer forintot kell érte a pénztárnál hagyni.

Lego Icons Titanic

Visszatérés a messzi-messzi galaxisba

A legdrágább Lego készletek többsége a Star Wars univerzumából került ki, így a listát is egy ilyen modell zárja. A klónháborúk ikonikus űrhajóját, a Lego Star Wars Venator-osztályú köztársasági csatahajóját, 264 ezer forintért lehet hazavinni.

Szinte már említeni sem kell, hogy a csatahajó rendkívül részletesre lett megtervezve, kívül belül tökéletes másolata a George Lucas által megálmodott űrhajónak. Teljes pompájában egy 109 centiméter hosszú, 54 centiméter széles és 32 centiméter magas modellről van szó. A Venatort 5 374 darabból kell összerakni, de bőven megéri a fáradozást.

Jó befektetés a Lego?

A különböző gyűjthető tárgyak bármikor válthatnak kiváló befektetésekké, de egyelőre ez még nem mondható el a Legóról. A listán is felsorolt készletek még kereskedelmi forgalomban kaphatók, és bár így is borsos az áruk, egyelőre tartják az értéküket.

