Egy brit iparmágnás agyonlőtte közismert tévésztár feleségét, majd önmagával is végzett. Az 53 éves David Thomas Blyth az ASG Inspection nemzetközi olajtársaság tulajdonosa volt, felesége pedig, Victoria Vera Blyth a cseh tévében több műsort vezetett. A férj állítólag azért lőtte le feleségét, mert talált valamit az üzenetei között; a gyilkosság-öngyilkosság Törökországban, Ankarában történt.

Lelőtte tévésztár feleségét egy brit iparmágnás, majd magával is végzett / Fotó: X / @dailystar

A török hatóságok már nyomoznak az ügyben, tőlük lehet tudni, hogy a férj nagy valószínűséggel felesége üzenetei miatt szánhatta el magát a gyilkosságra. A feleség korábban Victoria Velvet néven már énekesi karriert futott be, mielőtt a tévéhez vándorolt volna – írja a The Sun. A pár 2014-ben házasodott össze, és három gyermekük született. A cseh sajtó arról számolt be, hogy a család egy luxusvillában élt a török ​​fővárosban, és mindhárom gyermek jelen volt a gyilkosság idején.

Victoria Blyth éppen azt tervezte, hogy folytatja énekesi karrierjét.

A feleség nemrég vesztette el édesapját, így a három gyermeket most a nagymamája neveli. Victoria barátnői arról számoltak be, hogy csak vele tartották a kapcsolatot, férjéről nem sokat tudtak, és nem is nagyon érdekelte őket. A török hatóságok egyelőre nem árultak el sok mindent az ügyről, de megkapnak minden támogatást a cseh külügyminisztériumtól.