Rod Stewart a Terror Háza Múzeumban járt, megrendült a rocklegenda

Pénteken járt a Terror Háza Múzeumban Rod Stewart, a Grammy-díjas énekes és dalszövegíró latolgatásáról képéket is megosztottak a Facebookon. A brit rockzenész a látogatása után beleírt a múzeum vendégkönyvébe.

Forrás: Facebook / Terror Háza Múzeum

Fantasztikus, de szomorú, szívbemarkoló küzdelem

– írta Rod Stewart.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Rod Stewart szombaton lép fel Budapesten a legnagyobb slágereivel egy különleges show keretében az MVM Dome-ban.

Nagyon izgatott vagyok, hogy újra felléphetek a csodálatos magyar közönség előtt. A legnagyobb slágereimet viszem, és persze sok izgalmas meglepetés is lesz!

– üzente az énekes a magyar rajongóinak.

Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, becslések szerint több mint 250 millió lemeze és kislemeze kelt el világszerte. Dalai között olyan világslágerek szerepelnek, mint a Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy, Baby Jane, The First Cut Is The Deepest, I Don’t Want To Talk About It, Tonight’s The Night, You Are In My Heart, Hot Legs, Forever Young vagy a Sailing.