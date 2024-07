A harvardi plágiumbotrány kirobbantója és neves professzorok is előadnak az idei MCC Feszten

Közélet, gazdaság, kultúra, gasztronómia és sport – ezek a témák is szerepelnek az idei MCC Feszt programjai között, amelyen a hazai szakemberek mellett olyan neves nemzetközi előadók is részt vesznek a beszélgetésekben, mint például Chris Rufo, a harvardi plágiumbotrány feltárója, C. Raja Mohan, India külpolitikájának egyik legnevesebb szakértője és Dan Schnur, Kalifornia legismertebb politikai tanácsadója.