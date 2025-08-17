Újabb Boeing-meghibásodás borzolja a kedélyeket

A dél-olaszországi Brindisiben volt kénytelen leszállni a Condor légitársaság Korfuról Düsseldorfba tartó járata a hajtómű műszaki meghibásodása miatt – közölte vasárnap a német légitársaság.
A tájékoztatás szerint a Boeing 757-es típusú utasszállító fedélzetén 273 utas és 8 fős személyzet volt a szombat esti incidens idején. A műszerek meghibásodást jeleztek az egyik hajtóműben, ami miatt a gépnek le kellett szállnia a Korfutól nagyjából 200 kilométerre északnyugatra található Brindisiben.
A repülőgép Brindisiben műszaki átvizsgáláson esik át. Az utasokért cseregépet küldtek, amely vasárnap reggel megérkezett Düsseldorfba.
A légitársaság szerint Brindisiben nem tudtak elegendő szállodai szobát biztosítani az utasoknak, akik közül többeknek így a repülőtéren kellett tölteniük az éjszakát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.