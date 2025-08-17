Lövöldözés volt Brooklynban: halálos áldozatokról és és sérültekről számolt be a New York-i rendőrség

Lövöldözés tört ki a New York állambeli Brooklynban, három férfi meghalt és nyolc másik megsérült – közölte a rendőrség a Bloomberg hírügynökség szerint.

Fotó: Anadolu via AFP

A lövöldözés vasárnap kora reggel történt a brooklyni Taste of the City Lounge-ban – derül ki az NYPD által az X-en közzétett videóból. A megölt férfiak között volt egy 27 és egy 35 éves férfi.

Több lövöldöző is részt vett az akcióban, és a rendőrség legalább 36 töltényhüvelyt talált a helyszínen. Az NYPD közölte, hogy a nyomozás folyamatban van, és egyelőre nincsenek gyanúsítottak őrizetben.

Watch as @nypdpc and NYPD executives provide an update on an ongoing investigation in Brooklyn. https://t.co/qn7pIE9lGN — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 17, 2025

Az x közösségi oldalon terjedő információk szerint, a lövöldözés a Franklin sugárúton, a brooklyni Crown Heights zsidónegyedében történt.