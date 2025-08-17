Putyin és Trump árnyékában: telefonon tárgyalnak Európa vezetői, hogy felkészüljenek a Fehér Házba visszatérő Zelenszkij támogatására

Vasárnap magyar idő szerint 15 órakor fontos telefonkonferenciát tartanak Brüsszelben, ahol az európai tagállamok vezetői megpróbálnak elfogadni egy közös álláspontot. Washingtonban ugyanis hétfőn újra leül egymással szemben Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök, és ezúttal nem kettesben: több uniós szövetséges is veleük lesz, hogy biztosítsák, a béketárgyalások ne csupán a tűzszünetről, hanem Ukrajna hosszú távú biztonságáról szóljanak.

Hétfőn a Fehér Házban találkozik Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és több európai vezető, hogy a háború negyedik évében új keretet adjanak az ukrajnai béketárgyalásoknak, ehhez azonban vasárnap közös nevezőre kell jutniuk / Fotó: AFP

Míg Washington arra készül, hogy hétfőn fogadja Zelenszkijt a döntő fontosságú tárgyalásokra, Ukrajna uniós támogatói vasárnap telefonkonferenciát tartanak, hogy megpróbáljanak megegyezni olyan békefeltételekről, amelyek „nem jutalmazzák meg Oroszországot a háborúért”.

A délután háromkor kezdődő virtuális konferenciát, amelyen az ukrán elnök is részt vesz, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár vezeti.

Trump–Zelenszkij-találkozó, ezúttal uniós tűzerővel

A Sky News értesülései szerint a hétfői delegációban ott lesz Ursula von der Leyen, Mark Rutte NATO-főtitkár, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Alexander Stubb finn államfő is.

A találkozó tétje óriási. Trump már jelezte, hogy a Putyinnal folytatott alaszkai megbeszélései után gyors rendezést akar, még ha ez területi engedményekkel is járna Ukrajna részéről.

Szerinte Putyin hajlandó elfogadni olyan garanciákat, amelyek ugyan az Egyesült Államokat is bevonnák, de nem közvetlenül a NATO égisze alatt.

Az amerikai elnök állítólag egy héten belül megszervezne egy személyes találkozót az orosz és az ukrán vezető között.

Zelensky has already arrived in Brussels, where he met with Ursula von der Leyen. Later, they will take part in the meeting of leaders of the “Coalition of the Willing.” pic.twitter.com/MChMVZnwvw — KyivPost (@KyivPost) August 17, 2025

A Bloomberg szakértői szerint a problémát az jelenti, hogy Putyin békülő szándékait Európában kevesen hiszik el. Brüsszelben és Berlinben is attól tartanak, hogy Moszkva a béke ürügyén csak befagyasztaná a frontvonalakat, miközben a Donbász teljes átadását követeli. Zelenszkij többször kijelentette, hogy nem hajlandó lemondani Donyeck és Luhanszk egészéről, hiszen az orosz hadsereg a mai napig sem tudta elfoglalni őket.

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma friss értékelésében arra jutott: Oroszországnak legalább négy évébe telne, hogy katonailag megszerezze a 2022-ben követelt négy ukrán régiót, és ez akár 2 millió orosz áldozatba kerülhet. Ez is erősíti azt a vélekedést, hogy Moszkva inkább diplomáciai úton próbálna „megfagyasztott győzelmet” elérni.