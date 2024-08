Egy hónapig a levegőben: ennyit repülnek egy év alatt a hírességek

A hírességeknek olyan a repülés, mint az átlagembereknek a buszozás. Vannak olyan sztárok, akik egy év alatt több mint egy hónapot töltöttek a levegőben. Környezetvédelmi szempontból sok támadás érte a magángépeken röpködő sztárokat, hiszen a repülőgépek rengeteg káros anyagot juttatnak a légkörbe.

Donald Trump is a legek között a magánrepülős utazók listáján / Fotó: AFP

Az év elején a környezetvédők napjaink talán legnépszerűbb sztárjára, Taylor Swiftre szálltak rá, amiért mindenhova repülőgéppel utazott. A Világgazdaság gyűjtésében szereplő sztárok köröket vernek az énekesnőre, ha repülősről van szó.

Gyűjtésünk a Celebrity Private Jet Tracker adatai alapján készült. A lista nem sorrendben van, illetve egyes üzletemberek nem kerültek fel rá, mivel Magyarországon nem ismertek szélesebb körben.

Elon Musk tette meg a legnagyobb távot a magánrepülőjével

A világ leggazdagabb embere, Elon Musk repülte a legnagyobb távolságot az elmúlt egy évben. Első számú magángépével, egy Gulfstream G650-essel több mint 654 ezer kilométert töltött a levegőben. Ez azt jelenti, hogy a milliárdos több mint 16 alkalommal repülhette volna körbe a Földet az Egyenlítő mentén. Musk több mint egy hónapot, 37 napot töltött a levegőben, a repülőgépe az utak során majdnem 1,7 millió liter üzemanyagot égetett el.

Elon Musk számára ezek a számok körülbelül 277 repüléssel jöttek össze.

Luke Bryan szállt magánrepülőre a legtöbb alkalommal

Luke Bryan az Egyesült Államokban rendkívül népszerű countryzenész. Dalai vezetik a slágerlistákat és az amerikaiak odavannak a koncertjeiért. Mindezek mellett Bryan a televízióban is rendkívül népszerű lett, hiszen az American Idol és a The Voice zsűrijébe is bekerült.

A sztár egy Learjet 60-as magángéppel 530 alkalommal szállt fel a földről az elmúlt egy évben. Majdnem 480 ezer kilométert tett meg a levegőben, ahol 36 napot töltött. Ezekkel a repülésekkel a zenész több mint 677 ezer liter üzemanyagot használt fel.

Kim Kardashian volt leghosszabb ideig a felhők felett

Elon Muskhoz hasonlóan a modern celeb archetípusának számító Kim Kardashian is egy Gulfstream G650 magángéppel utazik. Megtett távolságban és felhasznált üzemanyagban a sztár nem sokkal marad el a világ leggazdagabb emberétől. Kim majdnem 642 ezer kilométert repült, ezalatt pedig 1,65 millió liter repülőgép üzemanyagot használt fel.