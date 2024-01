Taylor Swift a légszennyezésben is az első

Hiába lett az év embere tavaly Taylor Swift, és hiába rajonganak érte milliók,

a környezetvédők szemét régóta csípi a sztár – illetve az őt furikázó magánrepülő – károsanyag-kibocsátása.

Az énekesnőt a világ legnagyobb szén-dixoid-szennyező hírességének nevezték immár másodjára, ami nem is csoda, hiszen a turnéja miatt gyakran ült a magángépén, amit tovább tetézett, hogy gyakran repült szerelme, az NFL-ben játszó Travis Kelce meccseire is.

Taylor Swift magángépe szúrja a környezetvédők szemét

Fotó: Getty Images

Tavaly Taylor Swift legalább 12-szer repült a Kansas City Chiefs meccseire, ami 12622 gallon (több mint 47 ezer liter) kerozint égetett el, ami az UNILAD számításai szerint 70 779 dollárba került. Ez azonban aprópénz a tavaly dollármilliárdossá váló énekesnő számára.

A légszennyezés azonban mégiscsak csillagászati, ezek az utak ugyanis 138 millió tonna szén-dioxidnak megfelelő mennyiségű károsanyagot bocsátottak ki. Ez közel 27 lakás éves kibocsátásának felel meg a Greenhouse Gas Equivalencies Calculator adatai szerint.

Így azért már az is érthető, hogy miért szúrja Taylor Swift életvitele azok szemét akik számára fontos a környezetvédelem.

Ahhoz ugyanis, hogy ellensúlyozni lehessen egy ekkora károsanyagkibocsátást, 2282 fának kéne 10 évig élnie.

Az énekesnő ugyanakkor igyekszik megtenni, ami tőle telik, hogy ellensúlyozza a károkat, így szóvivője elmondta, hogy Taylor Swift az Eras turné indulása előtt a gép szén-dioxid kibocsátásnak ellensúlyozására dupla mennyiségű karbon kreditet vásárolt. Ez tehát kiválthatja magánjellegű útjainak is a káros hatásait.

A probléma csak az, hogy a főként önkéntes alapon működő karbonellensúly- piac valódi hatásait a legtöbb környezetvédő nem tartja megbízhatónak, sokszor valójában ugyanis olyan dolgokat számolnak el karbon kreditként, mely semmilyen kibocsátást nem vált ki.

Fényűző hollywoodi luxusvillában lakik

Taylor Swift luxusotthona egy 25 millió dolláros (több mint 9 milliárd forint) kúria, amelyet 2017-ben vásárolt meg: a Goldwyn Estate névre keresztelt négy hálószobás kastély egykor Samuel Goldwynnak, a Metro–Goldwyn–Mayer (MGM) stúdió társalapítójának az otthona volt.

A közkedvelt énekesnő vagyoni helyzetét tekintve tovább luxuskastélyok megvásárlása sem okozna neki gondot, mivel turnéja rég nem látott rekordokat döntött meg, zenei karrierje pedig az amerikai gazdaságot is berobbantotta. Sőt, Taylor Swift az óvatos üzleti érzékét is kamatoztatni tudta, mivel ő volt az egyetlen híresség, aki kérdezett, mielőtt reklámozta volna az FTX-et, így a vagyonát sem kockáztatta ellentétben más celebekkel.

A 740 millió dolláros (250 milliárd forint) vagyonnal rendelkező énekesnőnek a patinás kúria mellett természetesen máshol is vannak luxusingatlanai, például New Yorkban és Nashville-ben is.