Budapestről indul az Iron Maiden világ körüli turnéja

Az Iron Maiden jövőre a Run for your lives című világ körüli turnéját Budapesten indítja május 27-én, amelyet további 27 stadion-, fesztivál- és arénakoncert követ Európa-szerte. A turné azt is ünnepli, hogy jövőre lesz 50 éve annak, hogy Steve Harris 1975 végén megalapította a zenekart, ennek alkalmából különleges setlistet ígérnek a rajongóknak, amely átfogja a zenekar első kilenc stúdióalbumát az Iron Maidentől a Fear Of The Darkig, minden idők leglátványosabb és legkomplexebb show-jával.

Az Iron Maiden jövőre világ körüli turnéját Budapesten indítja / Fotó: TT News Agency / AFP

A jövő év nagyon különleges lesz az Iron Maiden számára, és a rajongóinknak egy igazi, egyszer az életben élményt fogunk nyújtani.

„Ez egy olyan turné lesz, amely mosolyt csal az arcotokra és ujjongást a torkotokba. Ha már láttál bennünket korábban, akkor készülj fel, hogy ez az élmény egy teljesen új szintre emelkedik. Ha még sosem láttál bennünket, akkor mégis mi az ördögért vártál eddig? Most itt a lehetőség, hogy megtudd, miről maradtál le! Az Iron Maiden-buli biztosan magával fog ragadni téged!” – mondta Bruce Dickinson énekes.

Jegyek szeptember 26-án 10 órától kaphatók a Live Nation oldalán keresztül. Most is lesz exkluzív elővásárlási lehetőség az Iron Maiden Fan Club-tagoknak szeptember 24-én 10 órától, a regisztrált Live Nation-tagok pedig szeptember 25-én 10 órától csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez. Minden koncerthez elérhetők lesznek a Trooper VIP-csomagok is.