Továbbra is támogatja a beteg gyermekeket a Provident

Varró Dániel József Attila-díjas magyar költő, műfordító is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek keretében a frissen készült, de a nap végén megmaradó péksüteményeket egy beteg gyermekek gyógyulását elősegítő egészségügyi intézménybe szállítják a Provident önkéntesei – jelentették be a pénzügyi szolgáltató által rendezett keddi sajtótájékoztatón. A kampány megvalósítását a Provident Pénzügyi Zrt. vállalta el, amelyben a Csodalámpa Alapítvány, a jótékonysági gyűjtés főszervezője, és a Jókenyér pékséget üzemeltető Ludwig és Mentesi Kft. is részt vesz.

Mesék a csomagoláson / Fotó: Provident

Varró Dániel kifejezetten a kezdeményezés kapcsán ír öt új mesét, amelyek Bogár Ágnes illusztrálásában kerülnek a termékek csomagolására fekete-fehérben, így a gyermekek ki is színezhetik a képeket. Az öt új mese közül ugyanakkor az egyik befejezetlen, ennek befejezéséhez várják majd a szervezők a gyermekek ötleteit: a legjobb és legérdekesebb alkotást pályázat keretében választják ki és díjazzák majd.

A három szervezet – hangzott el – régóta együttműködik abban, hogy a Jókenyér pékségeiben délután készült, friss, de el nem adott termékeket megmentsék: ezekre a kiváló minőségű péksüteményekre ugyanis további felhasználás hiányában a megsemmisítés várna.

Ezt elkerülendő a a Jókenyér termékeit a Provident – a Csodalámpa Alapítvány segítségével – súlyos betegségből lábadozó gyerekekhez juttatja el.

A kezdeményezésben tavaly 26 önkéntes vett részt, akik a szabadidejükben vállalták, hogy a programban részt vevő három üzletből a frissen készített, de készleten maradt péksüteményeket elszállítják a kórházakba. 2024-ben a program november elejétől december végéig tart.