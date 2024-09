Sokan nem tudják még, melyik rollerre kötelező a kötelező

A kölcsönzött rollernél is ellenőrizzük a biztosítás meglétét!

Fontos tudni, hogy azt, hogy a jogszabály hatálya alá esik-e az adott roller, azaz kell-e rá kötelező felelősségbiztosítást kötni, a tulajdonosnak kell ellenőriznie, dokumentálnia, szükség esetén bizonyítania.

Az óvatosság indokolt, hiszen a biztosítás hiánya miatt közúti ellenőrzésen vagy balesetnél szabálysértési eljárás indulhat a jármű vezetőjével, üzembentartójával szemben, ráadásul az esetleges anyagi kár is behajtható az eszköz használóján.

Éppen ezért az e-rollerezőknek a félreértések elkerülése érdekében érdemes maguknál tartaniuk a jármű műszaki paramétereire vonatkozó dokumentumokat, illetve az érvényes felelősségbiztosításról szóló igazolást, amit ellenőrzéskor be is kell mutatniuk papíralapú vagy elektronikus változatban.

Jó tudni, hogy a kölcsönzött rollerek esetében is a használó felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a bérbeadó teljesítette a törvényi előírásokat, és a jármű rendelkezik a kötelező biztosítással.

3+1 tanács a biztonságos e-rollerezéshez

A kötelező felelősségbiztosításról fontos tudni, hogy a másoknak okozott károk megtérítésére szolgál, ezért érdemes mellé balesetbiztosítást is kötni. Ez azért is megszívlelendő tanács, mert a Groupama Biztosító nemzetközi adatgyűjtése szerint tízből kilenc rolleres baleset a rollerező sérülésével is jár.

Bár az új szabályozás csak az e-rollerek egy részét érinti – a hazai utakon közlekedő eszközök többsége nem éri el a törvényben meghatározott tömeget vagy sebességet – a balesetek számának növekedése miatt a járművek felelős használata kiemelten fontos.

1. A kölcsönzött rollert mindig úgy helyezze el, hogy az ne akadályozza a gyalogosokat és más közlekedőket.

2. Az „iszik vagy vezet” szabály az e-rolleresekre is vonatkozik: soha ne vezessen ittasan!

3. A súlyos sérülések elkerülése érdekében használjon megfelelő védőfelszerelést!

3+1. Esti vagy éjszakai közlekedéskor viseljen láthatósági mellényt, és gondoskodjon az oldalvilágításról!